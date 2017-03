Az olaszok sztrájkot kapnak nőnapra

Az olaszországi vasúti és légiközlekedési dolgozók kedd éjfélkor kezdődő munkabeszüntetésével indul a nőnapra meghirdetett 24 órás általános szakszervezeti sztrájk, amelyhez az olasz pedagógusok, egészségügyi dolgozók és a kulturális élet is csatlakozott.A Trenitalia olasz országos vasútvállalat hálózatán és más helyi vasútjáratokon szerda este 9 óráig tart a munkabeszüntetés. A belföldi nagysebességű járatok biztosítottak. Az olaszországi légiforgalmi dolgozók sztrájkja szintén kedd éjféltől szerda éjfélig tart, a munkabeszüntetést egyedül szerda reggel 7 és 10 óra között, valamint szerda este 18 és 21 óra között függesztik fel.A tömegközlekedés Rómában reggel fél kilenc és délután ót óra között áll le, majd ismét este nyolctól a turnus végéig. Milánóban buszok, villamosok és a metró háromnegyed kilenc és délután három között nem közlekedik, majd este hat órától ismét leáll.

A világ számos országában március 8-án zajló általános sztrájkot a Nemzetközi Nőmozgalom hirdette meg. Olaszországban a köz- és magánszféra munkavállalói szakszervezetei is csatlakoztak az oktatás területén éppúgy mint az egészségügyben, és az olasz kulturális élet érdekképviseletei is támogatják a munkabeszüntetést.Olaszországban az utóbbi években a nővédő mozgalmak és szakszervezetek nem rendeztek nagyszabású nőnapi tüntetést, most viszont hallatni kívánják hangjukat. Olaszországban ugyanis drámai méreteket öltött a nőkkel szembeni családi erőszak, amelyben 2000 óta több mint 1700-an veszítették életüket. Tavaly 108 nő halt meg családi erőszak áldozataként, akiket férjük, vőlegényük vagy volt partnerük ölt meg, és további 13 ezer szenvedett bántalmazást. Az olasz parlament március elején szigorította a családi erőszakra vonatkozó büntetéseket, és bővítette az ez által érintett kiskorúak és árvák jogi védelmét.