Bajor miniszterelnök: le kell zárni a határt, ha nem sikerül a német menekültügyi reform

Le kell zárni Németország határát a menedékkérők előtt, ha nem sikerül a menekültügyi reform - mondta Markus Söder bajor miniszterelnök egy pénteki német lapinterjúban.



A Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a Bild című lapban megjelent interjúban kiemelte, hogy Bajorországban - ahol a menedékkérők legnagyobb része eléri a német határt - "nagy aggodalommal" fogadták az Európai Bizottság jelentését, amely szerint ismét emelkedik a Törökországból az Európai Unió területére átkelő menedékkérők száma, mert "az ellenőrizetlen bevándorlás egyszer már, 2015-ben, alapvetően megváltoztatta nemcsak a politikai szerkezetet, hanem a biztonsági helyzetet is Németországban".



Hozzátette, hogy "ennek nem szabad megismétlődnie", ezért a határon meg kell tagadni a belépést a menedékkérőktől, ha nem sikerül kiépíteni az új típusú befogadóállomásokat - a megérkezés, a döntés és a visszatérítés jelentésű német szavak első betűi alapján ANkER központnak nevezett létesítményeket -, a CSU-s vezetésű szövetségi belügyminisztérium reformtervének legfontosabb elemét.



A tárca szóvivője, Harald Neymanns a pénteki berlini kormányszóvivői tájékoztatón az interjúval kapcsolatban kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tervek szerint augusztus végén, szeptember elején elkezdődik az első ANkER központok próbaüzeme, és "nincs semmi ok alternatívák mérlegelésére".



Hozzátette: a német határon mindenkitől megtagadják a belépést, akinek nincs érvényes úti okmánya, kivéve, ha azt mondja, hogy menedéket kér Németországban, vagy el akar jutni Németországon keresztül egy másik államba, hogy ott kérjen menedéket.



A kivétel az előző belügyminiszter, Thomas de Maiziere egy 2015 szeptemberében kiadott utasításán alapul. A Frankfurter Allgemeine Zeitung című lap értesülése szerint az új kormányban - amelyben a CSU elnöke, Horst Seehofer a belügyminiszter - egyeztetések kezdődtek arról, hogy visszavonják-e ezt az utasítást és térjenek-e vissza a korábbi gyakorlathoz, amelynek alapján senki sem léphet be Németországba érvényes iratok nélkül.



Ezzel kapcsolatban az ügyeletes kormányszóvivő, Martina Fietz a tájékoztatón kérdésre válaszolva elmondta, hogy Angela Merkel kancellárnak a szövetségi parlamentben (Bundestag) szerdán elmondott beszédén kívül nem tud részletekkel szolgálni az ügyben. Felidézte, hogy a kormányfő a parlamentben arról beszélt, hogy be kell indítani az ANkER központok rendszerét, és ki kell értékelni a tapasztalatokat.