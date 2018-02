Bejegyezték - Putyin hivatalosan is elnökjelölt

Hivatalosan is elnökjelöltként jegyezte be Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfőt az orosz Központi Választási Bizottság kedden Moszkvában.



Putyinnal háromra bővült az elnökjelöltek listája, amelyen eddig az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja által támogatott Pavel Grugyinyin és a Liberális Demokrata Pártot vezető Vlagyimir Zsirinovszkij neve szerepelt.



A választási bizottság kedden megszavazta, hogy szerdán bejegyzi Kszenyija Szobcsakot, a Társadalmi Kezdeményezés és Makszim Szurajkint, az Oroszország Kommunistái elnevezésű párt jelöltjét is. A testület dönt majd a Jabloko párt színeiben induló Grigorij Javlinszkij, a Növekedés Pártját képviselő Borisz Tyitov és az Oroszországi Össznépi Szövetség nevében rajthoz álló Szergej Baburin elnökjelöltségének ügyében is.



"Precedens nélküli esetről van szó. Az összes, a Központi Választási Bizottsághoz eljutott jelölt átment az ellenőrzésen" - jelentette ki Ella Pamfilova, a Központi Választási Bizottság elnöke.



Szavai azt jelentik, hogy a bizottsághoz leadott támogató aláírások közül az érvénytelenek aránya egyetlen elnökjelölt-aspiráns esetében sem érte el az 5 százalékot. Az elnökjelöltté nyilvánításhoz a független indulóknak - ebben a kategóriában egyedül Putyin maradt versenyben - 300 ezer, a pártok által támogatott politikusoknak pedig 100 ezer aláírást kellett összegyűjteniük, a választási bizottsághoz ellenőrzésre pedig legfeljebb 315 ezer, illetve 105 ezer aláírást adhattak le.



A parlamenti pártok esetében az elnökválasztási törvény eltekint az aláírásgyűjtés kötelezettségétől, Zsirinovszkijt és Grugyinyint ezért előbb tudta elnökjelöltté minősíteni a bizottság. Igaz, az utóbbival szemben aggályok merültek fel, mert a kommunisták jelöltje hétfőig nem igazolta hitelt érdemlően, hogy bezáratta két svájci és két ausztriai bakszámláját. A külföldi számlák birtoklása kizáró ok.



Tavaly 46 független aspiráns és 24 párt képviselője jelezte, hogy indulni kíván az elnökválasztáson. A függetlenek közül 15-öt, a pártok támogatottjai közül 22-t jelölőgyűlés is megerősített. A Központi Választási Bizottsághoz 36-an nyújtották be a regisztrációhoz szükséges dokumentációt, a testület közülük 16-nak engedélyezte az aláírásgyűjtést, aminek a jelek szerint hatan tettek eleget.



A szavazólistára a jelenlegi állás szerint legfeljebb 8 jelölt neve kerülhet fel. Erről a törvény szabta határidő értelmében szombatig kell döntenie a választási bizottságnak. Az elnökválasztást március 18-án tartják meg Oroszországban.