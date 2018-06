Bezárnak hét mecsetet Ausztriában

A "politikai iszlám" elleni fellépés jegyében Ausztriából kiutasítanak több külföldről támogatott imámot, és bezárnak hét mecsetet - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár pénteken Bécsben.



A döntés összefügg azzal, hogy a bécsi török közösséghez kötődő egyik jelentős mecsetben a gallipoli csata jeleneteinek megelevenítéséhez gyerekeket katonaruhába öltöztettek, ami társadalmi vitát váltott ki - magyarázta a kancellár.



"Párhuzamos társadalmaknak, a politikai iszlámnak és az iszlamista radikalizálódásnak nincs helye ebben az országban" - jelentette ki Kurz sajtóértekezletén.



A gallipoli csatát megelevenítő játék úgy vált ismertté szerte az országban, hogy ott készült fényképeket publikált néhány nappal ezelőtt a Falter című, balközép irányultságú hetilap. A képeken katonai terepruhát viselő, sorba állított fiúk tisztelegnek, és török zászlót tartanak a kezükben gyerekközönség előtt. Más képeken a csata áldozatait játszó gyerekek látszanak, testük török zászlóba csavarva. Az eset heves vitát váltott ki az osztrák belpolitikai életben.



A szóban forgó mecsetet az AFP hírügynökség szerint az Ausztriai Iszlám Török Szövetség (ATIB) tartja fenn, és ez közvetlen kapcsolatban áll a vallási ügyek török állami intézményével (Diyanet). Az ATIB utólag szerencsétlennek nevezte a játék megrendezését.



A dpa német hírügynökség szélsőjobboldalinak minősítette az ATIB-ot, és úgy értesült, hogy a bezárandó hat másik mecsetet az Arab Vallási Közösség nevű szervezet tartja fenn. Az a negyven imám pedig, akinek az ausztriai tartózkodási engedélyét felülvizsgálják, mind az ATIB-hoz tartozik - írta a dpa. Herbert Kickl belügyminiszter nem sokkal később közölte, hogy akár 60 imámot is kiutasíthatnak az országból, családtagjaikkal együtt.



Noha az osztrák törvények 2015 óta tiltják az országban tevékenykedő imámok finanszírozását külföldről, az ATIB kijátszotta a törvényt - jelentette ki Gernot Blümel kulturális miniszter, akihez a vallási ügyek is tartoznak. A török mecsetet azért zárták be, mert ott szélsőjobboldali tevékenyég folyt, és mert működését nem engedélyezte az ausztriai muzulmánok ernyőszervezete. Az arab mecseteket pedig azért zárták be, mert szalafista nézeteket hirdettek bennük - mondta Blümel.