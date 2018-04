Cseh kormányalakítás - Beszüntette a tárgyalásokat az új cseh kormánykoalícióról a CSSD

Beszüntette tárgyalásait az új cseh kormánykoalíció kialakításáról az ANO mozgalommal a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD).



"A párt elnöksége megerősítette javaslatunkat a tárgyalások beszüntetéséről" - mondta Jirí Zimola, a CSSD első alelnöke újságíróknak a pénteki elnökségi ülés után.



"Kiegyensúlyozott koalíciós partnerséget akarunk, nincs szükségünk arra, hogy Andrej Babis kormányának fügefalevele legyünk" - szögezte le Zimola.



Tájékoztatása szerint a CSSD elnöksége egyhangú döntést hozott, de a végső szót az ügyben a párt szombati rendkívüli kongresszusa mondja ki.



"Az ANO elutasította az emberek és az ország érdekében dolgozó stabil kormány létrehozásának útját" - fejtette ki Zimola, aki Jan Hamácek pártelnökkel együtt tárgyalt az ANO mozgalom vezetőivel. Úgy vélte: most Andrej Babison, az ANO elnökén, ügyvezető kormányfőn van a sor, hogy megoldást találjon egy stabil kormány létrehozására.



"Azt mondtam, hogy kiegyensúlyozott koalíciós együttműködésre van szükség az ANO-val, a CSSD nem lehet csak a mozgalom valamiféle függeléke. Andrej Babis ezt eddig nyilvánvalóan nem értette meg, de talán a következő napokban, hetekben megérti" - magyarázta a CSSD döntésének hátterét a párt első alelnöke.



Zimola szerint ha az ANO módosítaná álláspontját, és mégis hajlandó lenne elfogadni a CSSD javaslatait a kormány személyi összetételére, akkor még lehetséges lenne a tárgyalások felújítása.



A CSSD akkor lett volna hajlandó kormánykoalícióra lépni az ANO-val, ha Andrej Babis, a mozgalom elnöke, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, nem lett volna a kormány tagja. Cserébe kimaradt volna a kormányból Jan Hamácek, a CSSD elnöke is.



A másik javaslat az volt, hogy ha Andrej Babis mégis kormányfő lenne, akkor az ANO engedje át a szociáldemokratáknak a belügyminisztérium irányítását.



Mindkét javaslat elutasításra talált. Az ANO képviselői hangsúlyozták, hogy egyetlen kormányfőjelöltjük Andrej Babis.



Andrej Babis a szociáldemokrata párt elnökségének álláspontját egyelőre nem kívánta kommentálni, azzal, hogy nincsenek megbízható háttérinformációi. Korábban újságíróknak azt mondta: az ANO képviselőházi frakciója kedden ül össze, hogy megtárgyalja a kialakult helyzetet, és döntsön a további lépésekről.



Milos Zeman államfő szóvivője útján közölte: először találkozni kíván Babissal, s csak azután nyilatkozik, illetve dönt a további lépésekről. Miután az első Babis-kabinet januárban nem kapott bizalmat, az államfőnek újra döntenie kell, kit nevez ki kormányfőnek, és bíz meg a kormányalakítással. Babis jelenlegi megbízatása csak a kormányalakítási tárgyalásokra szól.



A prágai sajtó szerint amennyiben az ANO és a CSSD kormányalakítási tárgyalásai valóban kudarcot vallanak, nem kizárt, hogy előrehozott választásra kerülhet sor Csehországban.



A tavaly októberi cseh képviselőházi választást az ANO mozgalom nyerte meg. Az ANO-nak a 200 tagú parlamenti alsóházban azonban csak 78 mandátuma van, ezért egyedül nem képes olyan kormányt alakítani, amely bizalmat kapna a parlamentben. Andrej Babis első kormánya januárban meg is bukott. Az új kormányalakítási elképzelés most az volt, hogy az ANO koalícióra lépne a 15 mandátummal rendelkező szociáldemokratákkal. A kormánykoalíció úgy kaphatna bizalmat a parlamentben, hogy azt a szavazáskor a kommunisták kívülről megtámogatnák, azaz képviselőik elhagynák az üléstermet. Ilyen esetben a 93 kormánykoalíciós képviselő már parlamenti többséget jelentene.