Csitítja Észak-Koreát az Európai Unió

i uniós kül- és biztonságpolitikai főmegbízott hétfőn rendkívüli ülésre hívta össze a tagállamok képviselőit az észak-koreai helyzet miatt, és a találkozó után, keddre virradóra kiadott közleményben hangsúlyozta, hogy az EU számára rendkívül fontos a feszültség csillapítása.Mint írták: nem katonai, hanem békés eszközökkel, mindenekelőtt diplomáciai erőfeszítésekkel kellene megoldani a helyzetet, és elérni a Koreai-félsziget "teljes, igazolható és visszafordíthatatlan" nukleáris leszerelését, ugyanis "ez a tartós béke egyetlen módja".A tanácskozáson megállapodtak abban, hogy az EU és tagállamai is fokozni fogják diplomáciai erőfeszítéseiket az Ázsia és a világ biztonságát veszélyeztető válság rendezése érdekében.A közleményben kiemelték továbbá, hogy az észak-koreai kísérleti atomrobbantások és rakétatesztek "komoly és aggasztó" megsértését jelentik a távol-keleti ország nemzetközi kötelezettségeinek és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elfogadott határozatoknak.Az Európai Unió ezentúl is követni fogja a fejleményeket, és szükség esetén további intézkedéseket fog elrendelni a nemzetközi partnerekkel egyeztetve - tudatták.A Politico brüsszeli hírportál arról számolt be névtelenséget kérő illetékesekre hivatkozva, hogy az EU nem kíván nagyobb, például közvetítői szerepet játszani a konfliktusban.Az utóbbi hetekben kiéleződött a feszültség az Egyesült Államok és Észak-Korea között.amerikai elnök "tűzzel és haraggal" fenyegette Phenjant , amely erre válaszul közölte: "komolyan mérlegeli", hogy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáival csapást mér Guam szigetére