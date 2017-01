Donald Trump félszáz tanácsadóra számít az Obama-csapatból

Barack Obama mintegy félszáz, magas rangú tanácsadójának munkájára továbbra is számít Donald Trump. Ezt a megválasztott elnök szóvivője jelentette be csütörtökön. Közben Trump és felesége megérkezett az amerikai fővárosba a beiktatási ünnepségre.



Sean Spicer szóvivő bejelentése szerint Donald Trump már fel is kérte azt a mintegy félszáz tanácsadót az Obama-csapatból, akinek a munkájára továbbra is számít.



Az együttműködésre felkért tanácsadók között olyan kulcsfontosságú témák szakértői szerepelnek, mint például az Iszlám Állam terrorszervezet elleni harc, a globális terrorellenes erőfeszítések, vagy a nemzetközi szankciók ügye.



"Mi ezzel azt biztosítottuk, hogy legyen egy csapat, amelyik a folyamatosságot képviselve továbbra is tanácsokkal látja el az elnököt, s ez biztosítékot jelent arra, hogy az ország biztonságban van és kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani" - fogalmazott Spicer, aki a Fehér Ház új szóvivője lesz.



Az együtműködésre felkértek között van Robert Work, védelmi miniszterhelyettes, Thomas Shannon, a politikai ügyekért felelős külügyi államtitkár, Nicholas Rasmussen, az Országos Terrorellenes Központ igazgatója, Brett McGurk, aki az Iszlám Állam terrorszervezet elleni háború ügyeiben Oabma elnök legfőbb tanácsadója volt és George W. Bush elnöksége idején Afganisztánnal és Irakkal foglalkozott. Maradásra kérte a megválasztott elnök Chuck Rosenberget, a kábítószerellenes hivatal vezetőjét is, aki a Bush-érában mind az FBI igazgatójának, mind az igazságügyi miniszternek a tanácsadója volt.



Helyi idő szerint csütörtökön délután Donald Trump feleségével és tízéves kisfiukkal együtt megérkezett New Yorkból Washingtonba. A gép a főváros melletti Andrews légitámaszponton szállt le, s Trump ezúttal nem saját - és nevét viselő - repülőjén érkezett, hanem katonai repülőgéppel. A megválasztott elnök és családja nemrégiben nyílt szállodájába indult, amely a nevét is viseli, s amelyet ő maga avatott fel a választási kampány idején. Trump a Republikánus Párt vezető személyiségeivel ebédelt, majd a Fehér Ház szomszédságában lévő Blair House-ba hajtatott, ahol a szállása lesz holnapig. A Blair House a Fehér Ház vendégháza, s a Trump-házaspár holnap reggel innen indul a beiktatási ceremóniára.



A helyi idő szerint péntek délben sorra kerülő, beiktatás után elhangzó rövid beszédében - mint ezt szóvivője, Sean Spicer az újságíróknak tartott tájékoztatón elmondta - Donald Trump nem politikai programot hirdet majd, nem politikai terveket vázol fel, hanem inkább "filozófusi gondolatokat" oszt meg. "Nagyon személyes és komoly nyilatkozat lesz ez arról, hogy milyen víziója van az országról" - fogalmazott Spicer. A beszéd megírásában négy közeli munkatársa segít neki, de - mondta Spicer - "száz százalékig ő irányít mindent".