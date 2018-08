Egy Seattle-i szövetségi bíróság leállította a 3D-ben kinyomtatható fegyverek forgalmazását

A bíró döntése egyértelmű. Visszatérünk az eredeti helyzethez, ami még azelőtt volt, hogy a szövetségi kormány meghozta a közbiztonságot veszélyeztető katasztrofális döntését"

A Washington államban lévő Seattle szövetségi bírósága átmeneti időre leállította az internetről letölthető és 3D-ben kinyomtatható fegyverek számítógépes programjának forgalmazását.Robert Lasnik szövetségi bíró döntéséről az északnyugati Washington állam főállamügyészének irodája kedd este Twitter-bejegyzésben tájékoztatott., tehát a programot nem lehet letölthetővé tenni.- mondta Bob Ferguson, Washington állam főállamügyésze kedden este egy konferencián.A bíró határozata azután született, hogy nyolc szövetségi állam és a szövetségi főváros, Washington DC főállamügyésze hétfőn Seattle-ben keresetet nyújtott be , arra kérve a bíróságot, hogy mondja ki semmisnek a kormány és a Defense Distributed júniusban kötött megállapodását.Ezzel egyidejűleg 21 szövetségi állam főállamügyésze levélben sürgette Mike Pompeo külügyminisztert és Jeff Sessions igazságügyi tárcavezetőt, hogy a kormány lépjen vissza a texasi céggel kötött megállapodástól.Cody Wilson, a Defense Distributed alapítója és elnök-vezérigazgatója kedden este már be is jelentette, hogy új döntés meghozataláig elérhetetlenné tették a program letöltésének lehetőségét. A cég szóvivője, Brionna Aho azonban azt nyilatkozta: a bíró nem azt rendelte el, hogy a vállalatnak le kell vennie a programot a honlapjáról, hanem csak azt, hogy a letöltés jogellenes.Donald Trump kedd reggeli Twitter-bejegyzéseinek egyikében közölte: utánanéz az ügynek és már beszélt is az Országos Fegyverszövetséggel (NRA).A Fehér Ház egyik szóvivője, Hogan Gidley az elnöki különgépen - amellyel Trump Floridába indult kampányolni - a sajtókíséretnek nem szólt arról, hogy Trump, vagy a kormány valamelyik tagja lépéseket tett volna a megállapodás felmondására. Gidley csak annyit mondott: "Donald Trump elkötelezett minden amerikai biztonsága mellett, és ezt tekinti legfőbb felelősségének". Hozzátette: jelenleg törvényellenes egy teljes egészében műanyagból készült fegyvert tartani vagy összeállítani, és ez érvényes a térbeli nyomtatóval elkészíthető fegyverekre is.Az NRA igazgatója, Chris Cox keddi nyilatkozatában megerősítette:, az erről szóló törvényt 1988-ban az NRA-vel együtt dolgozták ki, és máig érvényben van.Az amerikai politikusok körében is vitát váltott ki a 3D nyomtatással előállítható fegyverek ügye. Demokrata és republikánus törvényhozók egyaránt elítélően nyilatkoztak, többen arra kérték az elnököt, hogy lépjen közbe és vonassa vissza az engedélyezésről szóló szerződést.Demokrata szenátorok sajtóértekezleten szögezték le, hogyLisa Murkowski alaszkai republikánus szenátor Twitter-bejegyzésben tudatta: bár híve az alkotmányban biztosított szabad fegyvervásárlásnak és fegyvertartásnak, de az internetről letölthető és nyomtatható fegyverek forgalmazása - ahogyan fogalmazott - "nem helyes".