Egy veterán tengerészgyalogos egy elkötött furgonnal mentette a Las Vegas-i mészárlás sérültjeit

Úgyhogy keresztbe tettem az ujjaimat, és úgy alakult, hogy sikerült.

Elég ernyedtek voltak, ahogy húztuk ki őket a kocsiból, de volt pulzusuk, úgyhogy remélem a legjobbakat.

Taylor Winston a színpad jobb oldalán állt, amikor hallotta a lövéseket. Először azt hitte, hogy tűzijáték, de aztán látta a sikoltozó embereket és a földre hulló testeket, írja a Daily Beast-re hivatkozva az Index A férfi elmondta, hogy“Csináltunk pár kört vele, igyekeztünk segíteni, amíg a mentők meg nem érkeznek" - mondta.Winston 2006 és 2011 között szolgált tengerészgyalogosként, Irakban is volt. Azt mondja, a tengerentúli tapasztalat és a katonai múlt súgta neki, hogy vesse magát a veszély közepébe a vasárnapi káoszban.Elmondta, hogy két körben két tucat embert vittek kórházba.A sebesülteket a hátsó ülésre és platóra zsúfolták be. A tengerészgyalogos veterán nem vesztette el a fejét, segítőit is hasznos utasításokkal irányította. Winston azt mondta mindenkinek, nyomják a sebeit, nehogy elvérezzenek. Azt mondta, dühös volt, de valahogy reagálni kellett. Két kör után már látta, hogy a mentők átvették a terepet.A férfi úgy nyilatkozott, nem tudja, ki élte túl az utasai közül. Szerinte nem mindenki.A férfi utólag tudta meg, hogy egy barátjának lánytestvérét is megmentette. A nagy rohanásban nem fogta fel az arcokat, csak arra figyelt, kinek mennyire súlyos a sérülése. Az úton leintettek egy rendőrautót, úgyhogy a zsaruk szirénával kísérték őket át a forgalmon. A kórházba érve pedig behúzták a sérülteket az előtérbe, ahol a személyzet már várta őket.A lap arról is beszámolt, hogy egy 29 éves egészségügyi dolgozó, Kacy Thompson is sokat tett a helyszínen a sérültek megmentésért. Ő 40-70 embert kezelt a helyszínen, 5 holttestet letakart, Winstonnak pedig hat embert segített a kamionra feltenni.Egy tűzoltó és egy baleseti ápoló volt vele, rúzzsal jelölték a sérülteken, hogy ki milyen súlyossági fokozatú.