Előrenyomultak az amerikai támogatású erők Szíriában az Iszlám Állam területén

Előrenyomultak az amerikai és francia támogatással bíró kurd-arab koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) harcosai az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet egyik utolsó enklávéjában a kelet-szíriai Deir-ez-Zór tartományban - jelentette vasárnap az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű emigráns szervezet.



Az Iszlám Állam még három várost tart ellenőrzése alatt az Eufrátesz folyó mentén fekvő deir-ez-zóri zárványban, amelyet a part baloldaláról a szíriai kormányerők, jobb oldaláról pedig az SDF zár körbe. A dzsihadista enklávéban több más falu mellett három jelentősebb települést birtokol a terrorszervezet, ezek asz-Szúsza, al-Hadzsín és as-Saafa.



Az Egyesült Államok támogatásával bíró SDF május elején indította meg a terület megtisztítását célzó műveletek végső fázisát. Az OSDH közölte: heves harcok zajlanak al-Hadzsín és Báguz települések közelében. A kurd-arab ernyőszervezetet támadását amerikai és francia légicsapások előzték meg, jelenlegi offenzívájukat pedig az amerikaiak és franciák tüzérségi támogatása mellett folytatják - közölte Ráma Abder-Rahmán, az OSDH vezetője.



Abder-Rahmán megjegyezte, a terrorellenes nagykoalíció harcosai az előző nap elfoglaltak egy dombot, amely Hadzsínére tekint, utalva arra, hogy ez megkönnyebbíti a tüzérségi támogatásnyújtást. Az OSDH igazgatója tudatta azt is, hogy az offenzívát az közelben fekvő iraki határ mellett állomásozó iraki fegyveres erőkkel egyeztetve folytatják.



Az iraki erők arra ügyelnek, hogy a dzsihadisták ne tudjanak Irak területére menekülni. Bár az Iszlám Állam által korábban uralt iraki és szíriai területeket magában foglaló "kalifátus" gyakorlatilag megszűnt, a szélsőségesek még ellenőrzésük alatt tartanak főként lakatlan sivatagi területeket Szíria délnyugati és keleti, illetve Irak északi részén, valamint egy sávban a környékbeli Havídzsa város közelében. Megfigyelők szerint a dzsihadisták innen kiindulva rendszeresen hajtanak végre támadásokat az északi mellett az ország nyugati részén is. Az OSDH adatai szerint az IÁ Szíria területének mintegy három százalékát tartja még ellenőrzése alatt.



Az emigráns szíriai megfigyelőközpont később arról számolt be, hogy eközben megállapodásra jutottak a szíriai kormányerők a fővárostól, Damaszkusztól délre fekvő Jarmúk palesztin menekültvárost is magába foglaló apró dzsihadista enklávé fegyvereseivel. A korábbi megállapodásokhoz hasonlóan a kormány a lázadó fegyvereseket - ebben az esetben az IÁ dzsihadistáit - kimenekíti az általuk évekig ellenőrzött területről, buszokkal egy másik térségbe szállítják őket családjaikkal. Az OSDH szerinta dzsihadisták egy csoportját már el is indították a Jarmúk körüli zárványból Deir-ez-Zór egy sivatagos területére. A szíriai állami média azonban cáfolta az értesülést, mondván, hogy a hadsereg fokozatosan nyomul be a zárványba, visszaszorítva a fegyvereseket egy szűk területre.