Facebookon árvereztek el egy 17 éves lányt Szudánban - és ezt a Facebook hagyta

"A lányt ezzel puszta árucikké alacsonyították" - mondta el Ngong az AP hírügynökségnek, hozzátette azt is, hogy felelősségre kellene vonni mindenkit, aki érintett emberkereskedelemben, illetve emberek elárverezésében.

Heves alkudozás zajlott egy Facebookon keresztül lebonyolított árverésen, ahol egy kiskorú dél-szudáni menyasszonyért cserébe ötszáz tehenet, két luxusautót, 10 ezer dollárt, két kerékpárt, egy csónakot, illetve néhány mobiltelefont adott az aukció nyertese. A dél-szudáni kormány közlése szerint az országban ez volt a legmagasabb ár, amit valaha menyasszonyért kifizettek.A 17 éves lány elárverezéséről videó is készült, mely gyorsan terjedt a közösségi médiában, és heves indulatokat keltett az országon belül és kívül egyaránt.A Dél-szudán középső részén található Eastern Lakes államban történt aukción legkevesebb öten tettek ajánlatot, köztük az állam kormányzóhelyettese is. A legtöbbet kínáló férfi háromszor olyan idős, mint a menyasszony - mondta el Philips Anyang Ngong emberi jogi ügyvéd, aki próbálta megakadályozni az aukció létrejöttét. A kiskorú lány végül az aukció nyertesének kilencedik felesége lett.Dél-Szudánban mélyen gyökeredző hagyomány, hogy a menyasszonyért cserébe hozományt - jellemzően teheneket - fizetnek, ahogyan a gyermekházasság is bevett szokás. Annak ellenére, hogy ez mára illegálissá vált,George Otim, a Plan International South Sudan helyi igazgatója elmondta azt is: jelentős helyi és nemzetközi felháborodást keltett, hogy a Facebooknak napokba telt, mire eltávolította azt a bejegyzést, ami az aukcióra irányított. "A technológia barbár felhasználása a kései rabszolgapiacokra emlékeztet" - tette hozzá Otim. Az aukció kivitelezése nem a Facebookon zajlott, de ott beszélték meg.Habár Dél-Szudán kormánya elítéli a gyermekházasságot, úgy látják, a közösségek kulturális normáit nem tudják szabályozni.Olyan esetek is előfordulnak, hogy olyan lányokat, akik nem az országban nőttek fel, Dél-Szudánba visznek és házasságba kényszerítenek. Sokszor a lányok azt hiszik, vakációra érkeznek, ehelyett a családjuk elveszi tőlük az útlevelüket, és akaratuk ellenére férjhez adja őket.