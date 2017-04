Francia elnökválasztás: eltérő elképzeléseik vannak a jelölteknek a migrációról

Francia sajtó: földrengést okozott az első forduló a politikai berendezkedésben



A francia politikai berendezkedés földrengéseként értékelte hétfőn a francia sajtó a független Emmanuel Macron és a radikális jobboldali Marine Le Pen továbbjutását az elnökválasztás második fordulójába.



A vezető gazdasági napilap, a Les Échos szerint a földrengés egyben ugrás az ismeretlenbe, a választóknak ugyanis elegük lett a hagyományos politikai pártokból, és a múltat teljesen fel akarták számolni. "A választók vasárnap új lapot akartak nyitni a francia politikai életben, ahhoz képest, amely alapján az az V. köztársaság kezdete óta (1958) strukturálódott" - hangsúlyozta a lap.



A katolikus La Croix szerint "az eredmény földrengést jelent, amelynek utórengései tartósak lesznek".



A liberális L'Opinion szerint teljesen új lapot nyitottak a francia választók az V. köztársaság történetében azzal, hogy április 23-án vasárnap, az elnökválasztáson kiejtették minden olyan politikai párt jelöltjét, amely az elmúlt évtizedekben kormányzott.



A konzervatív Le Figaro, amely a kampányban Francois Fillon jobboldali jelöltet támogatta, úgy látja, hogy a jobboldal "kiütéses vereséget" szenvedett, s elvesztett egy olyan választást, amely számára még néhány hónapja elveszíthetetlennek tűnt. A szerkesztőségi írás arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldal sikertelen kormányzása után, miközben a változás iránti vágy még soha nem volt ennyire erős, a jobboldal a történetében először nem jutott be a második fordulóba.



A baloldali Libération címlapján Emmanuel Macron fotójával jelent meg, s a centrista jelölt politikai mozgalmának nevére utalva az Indulás felirattal, sugallva azt, hogy ő a második forduló favoritja.



"A második fordulóban a szociálliberalizmus áll szemben a nacionalizmussal, a nyitottság a bezártsággal, az egységes Európa a magára maradt Franciaországgal" - írta szerkesztőségi írásában a baloldali napilap, amely szerint "elviekben, valamennyi párt republikánusának köszönhetően a választás fiatal újonca le fogja győzni a gonosz mostohát". Laurent Jauffrin főszerkesztő ugyanakkor azt is megemlítette, hogy a Nemzeti Front története legjobb eredményét érte el egy elnökválasztáson, s amennyiben a második forduló az elit és a nép közötti harccá változik át, senki nem lehet biztos az eredményben. "Egy új díszletben minden lehetséges, azaz vigyázat" - írta a Libération.



Az elnökválasztás vasárnapi első fordulójában Emmanuel Macron független, centrista politikus végzett az első helyen a voksok 23,75 százalékával, Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje lett a második a szavazatok 21,53 százalékával, ők jutottak a két hét múlva rendezendő második fordulóba.



Kovács István kiemelte: a választáson induló minden releváns jelölt egyetértett abban, hogy a bevándorlás kérdésében változásra van szükség, ugyanakkor Franciaország olyan liberális álláspontot foglalt el korábban a bevándorláspolitikában, "amiből most nehéz visszakozni".



Hozzátette: Franciaországban "egymást érték a merényletek az elmúlt időszakban", és ez rányomta a bélyegét a kampányra is. Ugyanakkor kérdésesnek nevezte, hogy a jelöltek ígéreteikből mit valósítanának meg, ha megnyerik a választást.



Macron és Le Pen elképzelései merőben eltérnek egymástól: míg Le Pen tradicionálisan bevándorlásellenes, addig Macron "egyfajta progresszív vonalat" visz, azaz a bevándorláspolitika uniós szintű harmonizálására törekszik. Kifejtette: Macront a kampány és a kampány alatti események "nyomták" a rendpárti irányba, Le Pen esetében viszont nem kétséges, hogy őszinte meggyőződésből rendpárti és bevándorlásellenes.



Franciaország megitta a levét a liberális bevándorláspolitkának, és ebből elege van a választóknak is, ugyanakkor nem látszik, hogy bármelyik jelölt hogyan tudna változtatni ezen a helyzeten - jegyezte meg Kovács István.