Gyász! Tüdőgyulladásban meghalt a 100 éves filmes

Százéves korában meghalt Hasimoto Sinobu, Kuroszava Akira japán rendező több világhírű filmjének forgatókönyvírója - írta a The Hollywood Reporter.



Hasimoto csütörtökön hunyt el tüdőgyulladásban tokiói otthonában - adta hírül a japán NHK tévécsatorna.



A japán filmes több mint 70 forgatókönyv munkálataiban működött közre, nevéhez fűződik a japán filmművészet két legendás alkotása, A vihar kapujában (1950) és A hét szamuráj (1954) is, mindkettő Kuroszava rendezése.



Az 1918-ban született Hasimoto első filmes munkája A vihar kapujában című filmdráma volt, mely a 12. század polgárháborúk sújtotta Kyotójában játszódik, a főszereplők egy gyilkosságot mesélnek el más-más nézőpontból.



A filmek közül, amelyek forgatókönyvén dolgozott, soknak készült később amerikai változata, A hét szamuráj alapján született A hét mesterlövész 1960-ban, két éve újabb remake-je is a mozikba került.



Az 1958-ban bemutatott Rejtett erőd George Lucas szerint "nagy hatással volt" a Star Wars első, eredeti darabjára.



Hasimoto maga is rendezett három filmet, forgatókönyvíróként pedig a kilencvenes éveiben bekövetkezett agyvérzéséig dolgozott.