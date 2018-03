Halálos áldozata is van a dél-franciaországi túszejtésnek

Aude megye prefektúrája a Twitteren megerősítette, hogy "rendőrségi akció van folyamatban" Trebes-nél. A környéket teljesen lezárta a rendőrség.A túszejtés délelőtt 11 órakor történt, szemtanúk több lövést is hallottak. Egyes információk szerint a támadásnak legalább egy halottja is van.A hírtelevízió értesülése szerint a fegyveres a túszejtést megelőzően egy gépkocsiból rálőtt négy marseille-i rendőrre, akik egy közeli terepen futottak. Az egyik rendőr a vállán könnyebben megsebesült. A támadó ötször lőtt, és azután ment be a Super U szupermarketlánc egyik üzletébe.A csendőrség tájékoztatása szerint egy szemtanú azt mondta, hogy amikor a támadó bement az üzletbe, azt kiáltotta, hogy "Allah akbar". A csendőrség úgy tudja, hogy egy vagy két ember legalábbis megsebesült a lövésektől a szupermarketben.A BFM úgy értesült a párizsi ügyészségtől, hogy a férfi azt mondta: az Iszlám Állam dzsihadista szervezet nevében lép fel.A Le Figaro című napilap úgy tudja, hogy a szupermarket egyik alkalmazottját megölte a támadó, de már nincs több túsz az üzletben.Az ügyben a párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege indított eljárást.Édouard Philippe miniszterelnök "komolynak" nevezte a helyzet. A polgármestere szerint az épületben már csak a túszejtő és egy csendőr található."Carcassonne közelében egy férfi elbarikádozta magát egy szupermarketben túszokkal. Ez komoly helyzet" - mondta a kormányfő a kelet-franciaországi Mulhouse-ban.A belügyminisztérium azt kérte a sajtó munkatartásaitól, hogy egyelőre ne menjenek a helyszín közelébe, és ne zavarják a rendőri erők fellépését, illetve ne tegyenek közzé olyan "szóbeszédeket", amelyek megzavarhatják a tájékoztatást. A tárca jelezte, hogy a Twitteren folyamatosan tájékoztat a rendőri beavatkozás fejleményeiről.