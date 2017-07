Halálos áldozati is vannak az egyiptomi támadónak, aki 6 turistát késelt meg

Hat turistát megkéseltek pénteken a kelet-egyiptomi Hurghada üdülőhelyen, biztonsági és orvosi források szerint két ukrán állampolgár meg is halt.



A támadót elfogták, kihallgatása jelenleg is tart - közölte a belügyminisztérium. A férfi gyaníthatóan egy közeli nyilvános strandról úszott át a város egyik szállodájához tartozó területre.



A belügyminisztérium közlése szerint a késelő hat nőt sebesített meg, valamennyien külföldiek. Halálos áldozatokról a tárca hivatalosan nem adott hírt, és egyelőre a sérültek állampolgárságát sem közölte.



Nem hivatalos biztonsági és kórházi források szerint két ukrán nő meghalt, a többi sebesültet kórházba szállították.



Hurghadában 2016 januárjában két, lőfegyverrel, késsel és egy robbanómellénnyel felszerelkezett férfi rontott be egy szállodába, ahol három külföldi turistát megsebesítettek. A támadók gyaníthatóan az Iszlám Állam dzsihadista csoport szimpatizánsai voltak.