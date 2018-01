Hamis Hírek Díjat adott sok médiumnak Donald Trump

Az elnök Twitter-üzenetben közölte: "és a Hamis Hírek győztesei..." és e mondathoz egy, a Republikánus Országos Bizottság (a republikánus párt vezetése) internetes honlapjához vezető linket csatolt.A honlap - amelyre bárki beléphet, jelszó nélkül - ezzel a mondattal kezdődik: "2017 a könyörtelen elfogultság, a tisztességtelen tudósítások és az arcátlan hamis hírek éve volt".Majd a díj konkrét taglalása nélkül nem is médiumok megnevezései, hanem a Donald Trump által hamisnak tartott médiatörténetek olvashatók. Az összeállítás tíz történetet idéz fel, amelyek mindegyike az úgynevezett fősodratú média orgánumaiban jelent meg. A felsorolt sztorik a CNN hírtelevízióban, az ABC televízióban, a The New York Timesban, a The Washington Postban, vagy a Time magazinban kaptak teret. Donald Trump valamennyit elfogult, részrehajló, hamis információként vagy riportként értékelte, s mindegyiknél felsorolta, hogy mi a baja velük. Az elnök olyan történeteket választott ki, amelyekről maguk a médiumok is beismerték a tévedést, és nyilvánosan korrigáltak is.Trump felidézte például az ABC televízió munkatársa, Brian Ross riportját, amelyben az oknyomozó újságíró azt állította, hogy Donald Trump még elnökjelöltként kifejezetten utasította Michael Flynnt, későbbi nemzetbiztonsági tanácsadóját a kapcsolatfelvételre Moszkvával. Az ABC bocsánatot kért, Rosst pedig négy hétre felmentette a munkavégzés alól.A "kitüntetettek" listáján szerepel Paul Krugman közgazdász, a The New York Times publicistája, akiről a honlap felemlegeti: "a Trump elnök elsöprő győzelmét hozó választások éjszakáján azt írta, hogy a gazdaság ezután soha nem tér magához". Majd a honlap emlékeztetett arra, hogy a valóságban a Wall Street rekordot rekordra dönt."Kitüntetést" kapott a Time magazin sztorija is, amely arról szólt, hogy Donald Trump első elnöki döntése az volt, hogy kivitette az Ovális irodából ifjabb Martin Luther King mellszobrát, és Hamis Hírek Díjat kapott a CNN hírtelevízió is, azért a hamis riportjáért, amelyben azt állította, hogy ifjabb Donald Trumpnak hozzáférése volt a WikiLeaks meghackelt dokumentumaihoz.A felsorolás végén az elnök gratulált viszont azoknak az újságíróknak és médiumoknak, amelyek szerinte korrektek, tisztességesek.A Hamis Hírek Díját az elnök már a múlt héten meghirdette, a washingtoni politikai világ várta és számított rá. Jeff Flake, arizonai republikánus szenátor - aki az idén visszavonul a politikai életből - szerdán délután a szenátusban éles hangú beszédben bírálta Trump elnök viszonyát a sajtóhoz. Flake nem értett egyet azzal, hogy az elnök kritizálja a sajtót, és úgy fogalmazott, hogy Trump viszonya a sajtóval Sztálinra, az egykori szovjet diktátorra emlékezteti őt.