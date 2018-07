Harmadszor is lesújtott az Ezüstfejsze - Hamis növényvédő szerekre csapott le az Europol

Ez a harmadik év, hogy az Europol lefolytatta Ezüstfejsze fedőnevű műveletét, amely a hamisított növényvédő szerek értékesítésére és importjára, a szellemi tulajdonjogok - védjegyek és szabadalmak - ezzel összefüggő megsértésére, valamint az ezekkel a termékekkel folytatott illegális kereskedelemre összpontosít.



A szervezet irányításával a rendőrség csaknem három hétig tartott razziát kikötőkben, repülőtereken és szárazföldi határátkelőhelyeken, illetve növényvédőszer-gyártó és -csomagoló létesítményekben 27 országban, többségében uniós tagállamokban (köztük Magyarországon is). Az EU-n kívül Ausztráliában, Moldovában, Svájcban és Ukrajnában is tartottak razziákat.



A nagyszabású művelet során az Europol együttműködött az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalával, 43 magánvállalattal, nemzetközi növényvédelmi ügynökségekkel, az Európai Bizottsággal, az Interpollal és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetével is.



Az Európai Unió szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó hivatalának becslései szerint a növényvédő szerek hamisítása évente 1,3 milliárd eurós (mintegy 422 milliárd forintos) veszteséget jelent az EU számára.