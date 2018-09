Horst Seehofer: a migrációs kérdés minden politikai baj eredője Németországban

Ez nem állapot, nem akarjuk, hogy ezek az erők bármiféle kormányba bekerüljenek"

A migrációs kérdés minden politikai baj eredője Németországban - jelentette ki Horst Seehofer német belügyminiszter, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke egy csütörtöki interjúban.A politikus a Rheinische Post című lap hírportálján megjelent interjúban arra a kérdésre, hogy miért áll a CSU és az Angela Merkel kancellár vezette testvérpárt, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) választói támogatottsága történelmi mélységben, 27 százalékon, azt mondta, hogyMindez nem kizárólag a migráció körüli gondoknak tulajdonítható, de "már három éve hajtogatom, hogy a migrációs kérdés minden politikai probléma eredője" - mondta.közölte Horst Seehofer, kiemelve, hogy sokan a migrációs kérdéssel kötik össze a társadalmi helyzetükkel kapcsolatos aggodalmaikat."Ha nem sikerül az irányváltás, és a rendet nem helyezzük egyenrangú elvként az emberségesség mellé, akkor tovább enyészik a belénk vetett bizalom" - mondta Horst Seehofer.Hozzátette: Szászország tartományban már most is alig lehetne megalakítani új kormányt a politikai mező jobb-, illetve balszélén elhelyezkedő tényezők, az AfD és a CDU/CSU szövetségi koalíciós partnere, a Német Szociáldemokrata Párttól (SPD) balra álló Baloldal (Die Linke) nélkül.- mondta a CSU elnöke.A szászországiaz utóbbi napokban egy - a hatóságok gyanúja szerint az országba menedékkérőként érkezett emberek által elkövetett - gyilkosság miatt tartott tüntetésekről szólva kiemelte: annyira feldúlta az eset, hogy, "természetesen nem a szélsőségesekkel".Hozzátette: a "zéró tolerancia" elvét kell érvényesíteni mindazokkal szemben, akik a bűncselekmény miatt érhető módon keletkezett felháborodást kihasználva "erőszakra szólítanak fel, vagy akár erőszakot alkalmaznak, rendőrök ellen is".