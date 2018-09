Horst Seehofer: Bajorország csak a CSU-val maradhat stabil és sikeres

Bajorország csak a Keresztényszociális Unió (CSU) vezetésével maradhat stabil és sikeres - jelentette ki Horst Seehofer pártelnök szombaton Münchenben a CSU kongresszusán, amellyel elkezdődik az október 14-i tartományi törvényhozási (Landtag-) választást felvezető kampány hajrája.



Horst Seehofer rámutatott, hogy Bajorország néhány évtizede még a kevéssé jómódú tartományok közé tartozott, egészen a német újraegyesítésig más tartományok támogatására szorult. Azóta viszont "prémium" tartománnyá, egyenesen "földi mennyországgá" változott, ami elérhetetlen lett volna a CSU nélkül - emelte ki a Bajorországot egyedül kormányzó párt vezetője.



Bajorország eredményei az élet minden területén kiemelkedőek, a közbiztonságban például "fényévekkel" jár a többi 15 német tartomány előtt - húzta alá a CSU elnöke. A legutóbbi felmérések szerint a párt története egyik legrosszabb eredményét érheti el a választáson és elveszítheti az abszolút többséget a müncheni Landtagban, a szavazatok 35-36 százalékát szerezheti meg, szemben az öt évvel ezelőtti 47,7 százalékkal. Az előrejelzésekkel kapcsolatban Horst Seehofer kiemelte, hogy a párt politikusainak és aktivistáinak a következő négy héten teljes erővel kell dolgozniuk, "aggodalom helyett bizakodással, zúgolódás helyett egységben, ráérősség helyett odaadással". Mint mondta, fel kell rázni a lakosságot, meg kell győzni az embereket, hogy Bajoroszág érdekében szavazzanak a CSU-ra. Arról is szólt, hogy a CSU a keresztényszociális, a liberális és a konzervatív bajorok politikai otthona, és mindig is elhatárolódott a szélsőjobboldaltól.



A pártelnök főtitkára, Markus Blume a csaknem ezer küldött részvételével tartott kongresszuson élesen bírálta a CSU-tól jobbra álló, Alternatíva Németországnak (AfD) nevű pártot, amely az előrejelzések szerint 11 százalék körüli eredménnyel kerülhet be a Landtagba. Mint mondta, az AfD legfeljebb a neonáciként számon tartott Német Nemzeti-demokrata Párt (NPD) alternatívája lehet, de nem Németországé, "Bajorországé pedig végképp nem".



Azzal összefüggésben, hogy a Landtagban az eddigi 4 helyett 7 párt szerezhet képviseletet - az AfD mellett bejuthat a Baloldal (Die Linke) és visszakerülhet a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) -, aminek révén nehézzé válhat a kormányalakítás és a tartomány politikai stabilitásának megőrzése, a főtitkár hangoztatta, hogy "a CSU a garancia Bajorország stabilitására, Bajorország pedig Németország stabilitásának garanciája".