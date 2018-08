Illegális bevándorlás - Róma új javaslatot terjeszt elő a Sophia uniós misszió megmentésére

Az EuNavforMed - más nevén Sophia - haditengerészeti művelet 2015 nyarán indult: elsődleges feladata a Líbiából kiinduló embercsempész-hálózatok megsemmisítése. 2015 óta azonban mintegy 50 ezer hajótöröttet is kimentettek a Földközi-tengerből, akiket kivétel nélkül Olaszországba szállítottak.



Az olasz kormány javaslata szerint egy koordinációs központnak kell biztosítania azt, hogy a Sophia művelet alatt kimentett migránsokat az eddigi gyakorlattól eltérően más uniós tagállamokba szállítsák - ismertette a védelmi minisztérium.



Minden tagállam egy képviselőt delegálna a létrehozandó egységbe, amelyet a Frontex európai uniós határ-, és partvédelmi szervezet igazgatása alatt, a szicíliai Cataniában működne.



Olaszország nem lehet többé a Földközi-tengeren kimentett migránsok kizárólagos partraszállási helye - hangsúlyozta a tárca, amely szerint a június 28-i EU-csúcstalálkozó eredményeinek tükrében meg kell változtatni a Sophia "műveleti szabályait".



A minisztérium állásfoglalásában kiemelte: Olaszország nem kívánja tovább egyedül viselni a misszió terheit, azokat meg akarja osztani uniós partnereivel.



Az olasz kormány javaslatát Elisabetta Trenta védelmi tárcavezető ismerteti hivatali partnereivel Bécsben.



A menekültügyi válság alatt indult Sophia misszió bizonytalan jövő elé néz. Róma ugyanis azzal fenyeget, hogy lezárja kikötőit, ha a küldetésben részt vevő hajók továbbra is automatikusan Olaszországba szállítják a kimentett illegális bevándorlókat. Más uniós tagállamok ugyanakkor nem hagyják magukat zsarolni, és arra hivatkoznak, hogy Olaszország nem is fogadott be lakosság arányosan túlzott számban menedékkérőket. Matteo Salvini olasz belügyminiszter júniusban lezárta az olasz kikötőket a migránsokat szállító civilszervezetek mentőhajói előtt. Ezt a tilalmat terjesztené ki most a Földközi-tengeren folytatott nemzetközi missziókban részt vevő hajókra is.



Az EU külügyi szolgálata (EEAS) a vita feloldására a múlt héten felvetette, hogy a kimentett migránsokat a Földközi-tenger mentén elhelyezkedő más uniós országokba is szállíthatnák, sőt ideális esetben a jövőben önkéntes alapon szétosztanák őket a többi EU-tagállam között is. Ugyanakkor egyelőre nem látni a szükséges támogatást egy ilyen megoldás mögött.