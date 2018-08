Illegális bevándorlás - Uniós szóvivő: a migránsokat nem szállíthatják más országba akaratuk ellenére

A szóvivő hangsúlyozta, a tagállamoknak számos tényezőt kell figyelembe venniük a migránsok más országok közötti szétosztása estén, beleértve azt is, hogy az érintett beleegyezik-e, hogy az adott országba szállítsák, vagy sem. Az áthelyezés természetesen rendben van, ha az illető jóváhagyja azt - közölte.



Az Albániába való szállítás esetén azt is figyelembe kell venni, hogy az ország nem tartozik az Európai Unióhoz és nem rendelkezik megfelelő menekültügyi rendszerrel - tette hozzá.



Az olasz parti őrség hajója augusztus 20-án kötött ki a szicíliai Catania kikötőjében. Fedélzetéről csak a vasárnapra virradó éjszaka szállhattak ki a migránsok, akik közül százat az olasz püspöki kar (Cei), 20-20 főt pedig Albánia és Írország fogadna be. További 25, tuberkulózissal fertőzött migránst olasz kórházakban ápolnak. A migránsokat először a szicíliai Messina regisztrációs központjába vitték, innen osztják szét őket.



A hajóról leengedett menedékkérőket emberi jogi aktivisták nagyjából 30 fős csoportja fogadta "Szívesen látunk" feliratú transzparenseket lengetve.



Ugyanakkor egy vizsgálóbíró a szicíliai Messinában csütörtökön fenntartotta négy feltételezett embercsempész hatósági őrizetét, aki 137 migráns közé vegyülve a Diciotti fedélzetén érkezett Olaszországba.



A gyanúsítottak három egyiptomi és egy bangladesi állampolgár. A vádak szerint ők négyen irányították azt a hajót, amelyről a Diciotti felvette a menedékkérőket. A férfiakat a többi között emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal is vádolják. Olasz nyomozók szerint az illegális bevándorlók a földközi-tengeri átkelésért fejenként 2000 és 4000 euró közötti összeget fizettek az embercsempészeknek, akik a fedélzetre vett nőket meg is erőszakolták.