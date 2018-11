Ítéletidő: hóviharok dúlnak az amerikai Középnyugaton

Az Egyesült Államok e behavazott középső tagállamaiban mintegy 14-15 millió ember él. A térségben vasárnap estig ezer repülőjáratot töröltek, további 3100 járat esetében nagy késésekre lehet számítani. Egyes légikikötőket lezártak és több államban zártak le fő közlekedési útvonalakat is.



Havazik Kansastól Chicagóig, hófúvások vannak Iowában és Missouriban, a hóförgeteg miatt Jeff Kolyer, Kansas állam kormányzója az állam egész területére rendkívüli állapotot hirdetett. A Nagy-tavak vidékén egyelőre csak hóriadót adtak ki, de hétfőig várhatóan rosszabbodik a helyzet. Ezeken a vidékeken vasárnap estig 25-30 centiméternyi hó esett. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn ennél is magasabb hótakaró boríthatja a Középnyugatot.



Hétfőre a hóviharok elérik Indianát és Michigant, valamint az Egyesült Államok északkeleti partvidékeit is.



Kansasben, Nebraskában, Missouriban, Iowában főutakat zártak le, egyes vidékeken bejelentették, hogy hétfőn zárva tartanak az iskolák és a közintézmények.



