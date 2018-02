Izrael rakétákkal lőtt Damaszkusz környékén egy kutatóintézetet

Izrael rakétákkal lőtt egy kutatóintézetet a szíriai főváros, Damaszkusz környékén - közölték szerdán a helyi kormányhoz közelálló források.



A beszámolók szerint a rakétákat a fővárostól északra fekvő, Dzsamraja településen lévő intézet ellen vetették be, amelyet már korábban is értek támadások.



A Szúrija al-Án helyi hírportál arról írt, hogy a szíriai légvédelemnek még azelőtt sikerült megsemmisíteni néhány rakétát, hogy elérték volna célpontjukat. Hírügynökségi jelentésekből nem derül ki, hogy a légicsapásban megsemmisültek-e a célpontok, de helybéli lakosok arról számoltak be, hogy hatalmas robbanásokra ébredtek. Egyes hírek szerint a kutatóintézet környékén a Hezbollah libanoni síita szervezet fegyverraktárai vannak.



A honlap értesülése szerint Damaszkuszban az izraeli "agresszív lépést azoknak a terrorista csoportoknak nyújtott segítségként értékelik, amelyek ellen a szíriai hadsereg harcol".