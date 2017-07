Japán egymilliárd dollárral segíti a szegénység és éhínség elleni harcot

Kisida Fumio a fenntartható fejlődésnek szentelt New York-i ENSZ-fórumon felszólalva közölte, hogy Tokió 2019 márciusáig egymilliárd dollárral támogatja a gyerekeket és fiatalokat. Kiváltképpen az oktatásukra, az egészségügyi ellátásukra, a nemi egyenjogúság megteremtésére és a katasztrófák okozta kockázatok csökkentésére szánja az összeget, amelyet az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) fog felhasználni.



Az ENSZ-tagországok vezetői 2015-ben 17 célt fogalmaztak meg a fenntartható fejlődést szolgáló globális cselekvési tervükben, és ezek között szerepelt a szegénység és az éhínség felszámolása is. A kitűzött feladatokat 2030-ig kell végrehajtani.



Japán jelenleg is tevékenyen segíti a bajban lévő gyerekeket és fiatalokat. Kisida Fumio példaként említette azt, hogy országa hét nemzetközi szervezettel együttműködve foglalkozik a szíriai iskolák rendbetételével, a tanárok továbbképzésével, és segíti a polgárháború sújtotta országban a több százezer szíriai menekült egészségügyi ellátását és oktatását.