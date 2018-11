Kercsi incidens - Ukrajna szerint Oroszország nagyszabású szárazföldi támadásra készül

Ukrajnában a Kercsi-szoros közelében történt orosz-ukrán katonai incidens nyomán vezettek be hadiállapotot, ami ott a rendkívüli állapot egyik formája. A három ukrán hadihajó vasárnapi, Oroszország általi lefoglalásáért és a 24 főnyi személyzet őrizetbe vételéért a két fél egymást tette felelőssé.

Petro Porosenko ukrán elnök szerint azért kellett bevezetni a hadiállapotot, mert Ukrajnát egy nagyszabású szárazföldi agresszió veszélye fenyegeti Oroszország részéről.Erről az ukrán államfő több ukrán televízióknak adott, kedd este sugárzott interjújában beszélt. Hangsúlyozta: az ország vezetésének kötelessége volt biztosítani a törvényi alapot az ukrán fegyveres erőknek arra, hogy ellenálljanak egy lehetséges nagyszabású orosz agressziónak."Ukrajnát az Oroszországi Föderáció teljes körű háborúval fenyegeti" - idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál Porosenkót az Ukrajina televízióból.Az elnök megjegyezte, hogy a hírszerzéstől kapott bizonyítékok alapján "megkétszereződött" az orosz harckocsik száma Ukrajna határa mentén. Szavai alátámasztására a televíziós újságíróknak műholdas felvételeket mutatott, amelyeken állítólag orosz katonai támaszpontok láthatók Ukrajna határától 18 kilométerre az orosz oldalon. A felvételek az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése alapján szeptember 17-én, 24-én és októberben készültek."Pontos adataink vannak arról, hogy a Kercsi-szorosnál múlt vasárnap történt incidens, az ukrán hajók elleni orosz támadás, csak a kezdet volt" - szögezte le Porosenko.A hadiállapot, amely az ukrán jogrend szerint a rendkívüli állapot egy formája, várhatóan szerdán lép életbe Ukrajna tíz - Oroszországgal és a Moldovához tartozó, Ukrajna által el nem ismert szakadár Dnyeszter Menti Köztársasággal határos, valamint a Fekete és az Azovi-tengerpart mentén fekvő - megyéjében 30 napi időtartamra.Tizenkét, a Kercsi-szoros közelében elfogott ukrán haditengerész kéthavi előzetes letartóztatásáról döntött kedden a bíróság az Ukrajnától 2014-ben Oroszországhoz csatolt Krím félsziget székvárosában, Szimferopolban.Az orosz hatóságok vasárnap az ukrán haditengerészet három járművét tartóztatták fel a Fekete-tengeren az államhatár megsértésének címén, illetve amiatt, hogy a hajók nem reagáltak a parti őrség felszólítására és a jelek szerint nem szándékoztak betartani a Krím birtokba vétele óta orosz ellenőrzés alatt álló Kercsi-szoroson való áthaladás szabályait.Az incidens helyszínén 24 ukrán állampolgárt vettek őrizetbe. Az incidens során az orosz fél lövéseket adott le, amelyek következtében három ukrán tengerész megsérült, akik kórházi ápolásban részesültek.A Szimferopol Kijevi kerületében működő bíróság szóvivője elmondta, hogy a gyanúsítottakat csoportosan elkövetett, tiltott, erőszakos vagy erőszakkal fenyegető határátlépés címén hat évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.Ha a sebesülteket az elkövetkező napokban nem írják ki a kórházból, akkor esetükben a bíróság a TASZSZ orosz hírügynökség szerint kihelyezett tárgyalást fog tartani.A bíróság szóvivője szerint a gyanúsítottakat ítélhették volna házi őrizetre is, de mivel nem rendelkeznek állandó lakcímmel a Krímben, a testület csak eljárás alatti előzetes letartóztatásról tudott dönteni.A hatóság emberei találtak egy kézzel írt jegyzetet is, amely szerintük arról tanúskodott, hogy az ukrán tengerészek tisztában voltak a Kercs-Jenikal csatornán való áthaladásnak a Moszkva által megszabott szabályaival.Az FSZB szerint a három hajó fegyverzetéhez négy 30 milliméteres ágyú, négy AGSz-17-es típusú automata gránátvető és négy PKT golyószóró tartozott. Emellett a járműveken lefoglaltak két 12,7 milliméteres DSK golyószórót, 13 AK-47-es gépkarabélyt, valamint maroklőfegyvereket és lőszereket.Az ukrán tengerészeket figyelmeztették, hogy a fegyverhasználattal való fenyegetést az orosz területi vizeken való békés áthaladás szabályainak megsértéseként fogják értelmezni.A hadiállapot bevezetése Ukrajna több régiójában magában hordozza annak kockázatát, hogy eszkalálódni fog a konfliktus a délnyugati válságzónában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak, és arra figyelmeztetett, hogy az intézkedés miatt megnövekedhet a feszültség a Donyec-medencében. A szóvivő közölte, hogy a kercsi incidens miatt nem volt szükség közvetlen kapcsolatfelvételre Vlagyimir Putyin orosz és Petro Porosenko ukrán elnök között, mert a határőrizet "pacifikálta" a határsértőket.Az orosz elnöki szóvivő mindemellett elmondta:, amelynek alkalmából a tervek szerint Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök külön is tárgyalóasztalhoz ül egymással.Peszkov szerint ha a tengeri incidens témája felmerülne Putyin és Trump eszmecseréjén, "senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy az orosz elnök kimerítő magyarázatot ad majd" a történtekre. Bejelentette, hogy Putyin hamarosan nyilvánosan ki fogja fejteni álláspontját a kercsi incidenssel kapcsolatban, amire valószínűleg az argentin fővárosban tartandó nemzetközi sajtótájékoztatója nyújt majd alkalmat. Úgy vélekedett, hogy nem szabad alábecsülni az efféle "provokációk" veszélyességét.A szóvivő - egy kérdésre válaszolva -Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva azt prognosztizálta, hogy a hadiállapot bevezetése komoly problémákat okoz majd Ukrajna gazdaságának, valamint Moszkva és Kijev közötti kapcsolatoknak egyaránt. Úgy vélekedett, hogy az intézkedés alkalmat ad a hatalomban lévő vezetésnek némi erőfitogtatásra és a lakossági támogatottság megerősítésére.Rámutatott, hogy Ukrajna három korábbi elnöke - Kravcsuk, Kucsma és Juscsenko - is felvetette azt a kérdést, hogy miért nem korábban hozták meg ezt az intézkedést akkor, amikor Ukrajna korábban többször is a jelenleginél sokkal súlyosabb helyzetben volt.Medvegyev hangot adott gyanújának, hogy a lépés mögött választási technikai megfontolás áll. Meglátása szerint "nyilvánvaló", hogy Porosenkónak a jelenlegi helyzetben "nincs esélye" az újraválasztásra, de még arra sem, hogy bekerüljön a második fordulóba.és a kercsi "provokáció" minden bizonnyal ezt a célt szolgálta.Medvegyev azt mondta, hogy a Kercsi-szoros közelében történ incidens nem volt téma az Eurázsiai Gazdasági Unió keddi kormányfői szintű moszkvai tanácskozásán.A kedden Párizsban tárgyalóLavrov, aki közös sajtótájékoztatót tartott Jean-Yves Le Driannal, a francia diplomácia vezetőjével, közölte, hogy "nem látja szükségét semmilyen közvetítésnek".egyébként november 15-én Szingapúrban megtartott sajtótájékoztatójánAz orosz elnök ismételten a minszki megállapodások következetes elszabotálásával vádolta meg Kijevet, és kifejezte Moszkva készségét arra, hogy Ukrajna bármilyen új vezetésével tárgyaljon majd a délkelet-ukrajnai rendezésről.vezérőrnagy, az Oroszország Tisztjei elnevezésű szervezet elnöke, a flotta kritikus állapota meghaladta azt a pontot, ahonnan még vissza lehetne térni, a kijevi vezetés pedig nem készül öngyilkosságra.Ő is azt hangoztatta, hogy a hadiállapotot kizárólag belpolitikai megfontolások alapján vezették be, a lépést nem valós katonai fenyegetés váltotta ki.