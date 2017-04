Korlátozzák rendezvényeiket a merényletek után az egyiptomi koptok

A közösségi médiában közzétett tájékoztatás szerint az egyház a "jelenlegi körülmények miatt, az áldozatok családjai iránt tanúsított szolidaritásból" a templomokban tartott istentiszteletekre korlátozza a húsvéti ünneplést, nem is díszítik fel a templomokat.



A kopt egyházban az is hagyomány, hogy pápájuk az ünnepi szertartás után fogadja a híveket, és cukorral vagy csokoládéval ajándékozza meg a gyerekeket, de idén ez is elmarad.



Vasárnap két öngyilkos merényletet követtek el kopt templomok ellen Tantában és Alexandriában, Egyiptom északi részén. A 45 halálos áldozatot követelő terrortámadások elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett.



A kopt egyház Egyiptom legnagyobb keresztény közössége, a több mint 90 millió lakosú ország népességének mintegy tizede ehhez a felekezethez tartozik.