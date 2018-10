Kreml: előkészületben van Kim Dzsong Un oroszországi látogatása

Előkészületben van Kim Dzsong Un észak-koreai vezető oroszországi látogatása - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.



Peszkov szerint egyeztetés folyik a látogatás lehetséges időpontjáról, helyszínéről és formátumáról. Emlékeztetett rá, hogy Kimnek érvényes oroszországi meghívása van, s közölte, hogy a konkrét megállapodás esetén be fog számolni a részletekről.



Ezzel összefüggésben a Yonhap dél-koreai hírügynökség azt közölte, hogy vasárnap Vlagyivosztokban landolt az észak-koreai Air Koryo légitársaság egy Il-76 R-914 típusú teherszállító repülőgépe, ami Kim készülő vizitjének előjele lehet. A gép nem menetrend szerinti járat volt, és ugyanez a repülő szállította az észak-koreai vezető limuzinját Szingapúrba, ahol Kim Donald Trump amerikai elnökkel találkozott.



A Yonhap emellett felhívta a figyelmet, hogy Moszkvában tárgyal Coj Szon Hi észak-koreai külügyminiszter-helyettes - akivel az orosz diplomáciai tárca hétfői közleménye szerint sikerült megállapodni a koordináció megerősítéséről a regionális biztonság kérdésében -, és hogy az észak-koreai televízióban bemutattak egy dokumentumfilmet, amely az előző phenjani vezető, Kim Dzsong Il 2002-es, az orosz Távol-Keleten tett látogatásáról készült.



Valenytina Matvijenko, az orosz parlament felsőházának elnöke kijelentette, hogy Kim Dzsong Un még idén felkeresheti Oroszországot, miután szeptember 10-én a legmagasabb szinten fogadták őt az észak-koreai fővárosban.



Peszkov szerint Putyin újra találkozhat Trumppal az elkövetkező hónapok jelentős nemzetközi eseményein, de erre még nem történtek előkészületek. A szóvivő nyilatkozatából kiderült, hogy a kétoldalú találkozó esélye az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából november 11-én megrendezendő párizsi megemlékezésen és a G20-csoport november 31-én és december 1-jén megtartandó Buenos Aires-i tanácskozásán a legmagasabb. Trump ugyanis a november közepén megtartandó kelet-ázsiai csúcson nem lesz ott, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) vezetőinek Pápua-Új-Guineában ugyanezekben a napokban megtartandó tanácskozására sem az orosz, sem az amerikai elnök nem utazik el.



Putyin és Trump között teljes körű kétoldalú találkozó eddig csak július 16-án, Helsinkiben jött létre.



A Kreml szóvivője nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Putyin hamarosan Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is fogadja, de nem nevezte meg a lehetséges időpontot. Maga Netanjahu vasárnap tett bejelentést egy közeli találkozóról, amely az első lenne azt követően, hogy a szíriai légvédelem szeptember 17-én lelőtt egy orosz felderítő gépet - ami miatt Moszkva az izraeli légierőt tette felelőssé -, és hogy Moszkva erre hivatkozva Sz-300-as légvédelmi rendszert szállított Damaszkusznak.



Megerősítette, hogy a tél folyamán az orosz fővárosba várják Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnököt. Moszkva és Athén kapcsolatában júliusban feszültség lépett fel, miután görög sajtóértesülés szerint Oroszország beavatkozott a görög belügyekbe és az ország biztonságát aláásó tevékenységet folytatott. A felek akkor kölcsönösen kiutasítottak két-két diplomatát.



Peszkov, kérdésekre válaszolva, úgy vélekedett, hogy az orosz fegyveres erők vezérkarában és a védelmi tárcánál nem lesznek személycserék azért, mert Hollandia és az Egyesült Államok hackertámadásokkal vádolta meg az orosz katonai hírszerzést.