Lezuhant egy orosz utasszállító repülő Moszkva közelében - fotók a helyszínről

A belföldi járatot teljesítő repülőgép törzse a helyszínen készült videofelvételek tanúsága szerint darabokra tört és szétszóródott. Az Interfax szemtanúkat idézett, akik szerint a repülőgép már égett, amikor lezuhant, amit azonban hivatalosan nem erősítettek meg.

A rendkívüli helyzetek orosz minisztériuma által közreadott képen a roncsok körül dolgoznak a mentőalakulat tagjai Sztyepanovszkoje falu mellett, Moszkva közelében. Fotó: MTI

Lezuhant Moszkva közelében a Szaratovszkije Avialinyii orosz légitársaság egy utasszállító repülőgépe, fedélzetén 71 emberrel - jelentette be a rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős orosz minisztérium.Makszim Szokolov orosz közlekedési miniszter és a moszkvai régióközi közlekedési ügyészség egybehangzóan közölte, hogy a Ramenszkojei járásban, Styepanovszkaja falu környékén bekövetkezett szerencsétlenségnek nincsenek túlélői.A helyszínre vezényelt mentőalakulatok munkáját hátráltatja az elmúlt napokban jelentősen megvastagodott hóréteg, a terep felderítéséhez drónokat is alkalmaztak. A gép fekete dobozainak megtalálásáról egyelőre nem hangzott el bejelentés.

A meteorológiai szolgálat szerint az időjárási feltételek kedvezőek voltak, ezért azok nem idézhették elő a balesetet. A hatóságok ugyanakkor a lehetséges okok közül nem zárták ki ezt a lehetőséget, mint ahogy a személyzet hibáját, vagy a műszaki meghibásodást sem.

2013. október 16. - Laoszban lezuhant a Lao Airlines egyik belföldi járata, a fedélzetén utazó 49 ember életét vesztette.



2013. november 17. - Az oroszországi Kazanyban leszállás közben lezuhant egy Boeing-737-500-as típusú repülőgép, a fedélzeten tartózkodó 50 ember meghalt.



2014. március 8. - Az Indiai-óceán déli részén nyom nélkül eltűnt a Malaysia Airlines légitársaság Kuala Lumpurból Pekingbe tartó Boeing-777-es utasszállító gépe, fedélzetén 239 emberrel. 2017-ben, csaknem háromévi eredménytelen kutatás után a kutatásban részt vevő hivatalok munkáját koordináló központ (JACC) bejelentette, hogy nem keresik tovább az eltűnt repülőgép roncsait.



2014. július 17. - Ukrajnában, az orosz szakadárok által ellenőrzött területen lezuhant egy malajziai utasszállító repülőgép, 280 utasa és 15 főnyi személyzete életét vesztette. A vizsgálat szerint a nemzetközi légifolyosón haladó Boeing-777-es gépet rakétával lőtték le.



2014. július 23. - Viharos időben, kényszerleszállás közben lezuhant a TransAsia tajvani légitársaság utasszállító repülőgépe a Tajvanhoz tartozó Penghu szigetén, a balesetnek 47 halálos áldozata volt.



2014. július 24. - Mali északi részén lezuhant az Air Algérie légitársaság Ouagadougouból Algírba tartó járata, fedélzetén 110 utassal és 6 fős személyzettel. A balesetet senki nem élte túl.



2014. december 28. - Indonéziában lezuhant az AirAsia malajziai székhelyű fapados légitársaság Surabayából Szingapúrba tartó járata. A fedélzeten tartózkodó 162 ember életét vesztette.



2015. február 4. - Tajvan fővárosában, Tajpejben a felszállást követően folyóba csapódott a Transasia Airways utasszállító gépe, a katasztrófa 43 halálos áldozatot követelt.



2015. március 24. - A francia Alpokban lezuhant a Germanwings diszkont légitársaság Barcelonából Düsseldorfba tartó járata 144 utassal és 6 főnyi személyzettel a fedélzetén, a katasztrófát senki nem élte túl. A vizsgálat szerint a súlyos depresszióban szenvedő másodpilóta szándékosan vezette a hegynek a repülőgépet.



2015. október 31. - A Sínai-félszigeten lezuhant a Kogalymavia (nemzetközi nevén Metrojet) orosz légitársaság Sarm-es-Sejkből Szentpétervárra tartó repülőgépe, a fedélzetén tartózkodó 224 ember életét vesztette. A vizsgálat szerint a tragédiát az Iszlám Állam dzsihadista szervezet által elkövetett terrorcselekmény okozta.



2016. május 19. - Az Egyptair egyiptomi légitársaság Párizsból Kairóba tartó MS804-es járata nem sokkal a leszállás előtt a Földközi-tengerbe zuhant. A gép fedélzetén 56 utas és tízfős személyzet tartózkodott.



2016. november 28. - Röviddel a leszállás előtt a kolumbiai Medellin közelében lezuhant a Lamia bolíviai légitársaság utasszállító repülőgépe 77 emberrel, köztük a brazil Chapecoense futballcsapat játékosaival a fedélzetén. A katasztrófát a gép hat utasa élte túl, 71-en meghaltak, köztük 19 játékos. A tragédiát vélhetően az okozta, hogy kifogyott a repülőgép üzemanyaga .



. 2016. december 7. - Pakisztán északi részén kigyulladt, majd lezuhant a Pakistan International Airlines egyik belföldi járata 40 utassal és 7 fős személyzettel a fedélzetén.



2016. december 25. - A Fekete-tengerbe zuhant az orosz védelmi minisztérium katonákat, az Alekszandrov kórus tagjait, továbbá újságírókat Szocsiból Szíriába szállító Tu-154 típusú repülőgépe. A balesetben 92 ember vesztette életét.



2017. június 7. - A mianmari hadsereg Y-8F-200 típusú, kínai gyártmányú katonai repülőgépe fedélzetén 122 utassal az Andamán-tengerbe zuhant, nem sokkal azután, hogy felszállt a Mianmar déli részében fekvő Mjeik városából.

Az An-148-as gép, amely az Urál hegységtől délre, Moszkvától mintegy 1500 kilométerre fekvő Orszkba indult, négy perccel a főváros domogyedovói repülőteréről való felszállás után tűnt el a radarok képernyőiről. A repülő fedélzetén 65 utas - köztük az utaslista szerint három gyerek - és hatfőnyi személyzet tartózkodott. Az utasok túlnyomó többsége a kazah határ menti Orenburg megyében lakott, ahol Orszk is található. A város repülőterén pszichológusok próbálják meg megnyugtatni a hozzátartozókat. SSzokolov közlekedési miniszter és Alekszandr Basztrikin, a kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) vezetője a baleset Moszkvától mintegy 40 kilométerre található helyszínére utazott. A katasztrófa okának megállapítására az SZK központi apparátusa indított vizsgálatot, a légiközlekedés biztonsági szabályai megsértésének gyanújával. Az ügyészség megkezdte az ügyeletes légiirányítók kihallgatását.Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, és a szerencsétlenség miatt elhalasztotta Szaranszkba tervezett belföldi útját. Az elnök elrendelte egy kormánybizottság felállítását az katasztrófa kivizsgálására, amelynek élére Dmitrij Medvegyev miniszterelnök Makszim Szokolovot nevezte ki.Az 1994-ben létrehozott Szaratovszkije Avialinyii öt An-148-100-as, hét Jak-42-es és két Embraer-190-es típusú repülőgépet üzemeltetett belföldi útvonalakon, valamint nemzetközi charterjáratokra. A lezuhant gép 2010-ben készült a voronyezsi repülőgépgyárban, az Aeroflot leányvállalataként működő Rosszija légitársaság számára. A szaratovi központú cég tavaly februárban állította üzembe az An-148-ast. A légitársaságnál a légiközlekedés-felügyelet rendkívüli vizsgálatot kezdeményezett.A Szaratovszkije Avialinyii közölte, hogy a gép műszaki állapotával kapcsolatban nem merültek fel kifogások, a személyzet pedig tapasztalt volt. Az ukrán Antonov vállalat licence alapján Oroszországban is gyártott An-148-asokat egyébként az orosz felső vezetés és a szakszolgálatok szállítására is alkalmazzák.Lezuhant Moszkva közelében a Szaratovszkije Avialinyii orosz légitársaság egy utasszállító repülőgépe, fedélzetén 71 emberrel - közölte vasárnap hivatalos forrásra hivatkozva az Interfax hírügynökség."A repülőgép feltehetően Argunovo falu környékén zuhant le. A személyzetnek és az utasoknak nem volt esélyük a túlélésre" - közölte az informátor. A dél-oroszországi Orszkba tartó An-148-as gép a főváros domogyedovói repülőteréről való felszállást követően tűnt el a radarok képernyőiről. Fedélzetén 65 utas és hatfőnyi személyzet tartózkodott.