Lövöldözés egy floridai középiskolában - legkevesebb 17-en meghaltak, sok a sérült - Fotók, videó

Az elmúlt évtizedek legvéresebb amerikai ámokfutásai



1966. augusztus 1.- A Texasi Egyetem egyik tornyából egy ámokfutó több mint egy órán át lövöldözött a járókelőkre és megölt 14 embert.



1984. július 18. - A kaliforniai San Ysidróban, egy gyorsétteremben egy 41 éves férfi válogatás nélkül agyonlőtt 21 embert. A támadóval egy rendőr végzett.

1991. október 16.- Egy munkanélküli férfi a texasi Killen városának népszerű vendéglőjében 23 embert meggyilkolt, majd magával is végzett.



1999. április 21.- A coloradói Columbine középiskolájában két tizenéves diák ámokfutása közben golyókkal, kézigránátokkal és plasztikbombákkal 13 embert lőtt le, majd öngyilkosságot követett el.



2007. április 16. - A Virginiai Műszaki Egyetemen egy diák 32 embert ölt meg, ez a legsúlyosabb mészárlás, amely amerikai iskolában történt.



2009. április 3. - A New York szövetségi állambeli Binghamton egyik közigazgatási épületében 13 embert lőtt le egy férfi.



2009. november 5. - A texasi Fort Hood katonai bázison a hadsereg egyik pszichiátere Allah Akbar! (Isten hatalmas) felkiáltással nyitott tüzet bajtársaira, akik közül 13-mal végzett, 42-t megsebesített. Ez volt a legtöbb halálos áldozattal járó tömeggyilkosság, amelyet amerikai támaszponton valaha is elkövettek.



2012. július 20. - A Colorado állambeli Aurora egyik mozijában egy Batman-film éjféli premierjén egy 27 éves férfi 12 embert megölt, 70-et pedig megsebesített.



2012. december 14. - A Connecticut szövetségi állambeli Newtownban egy 20 éves férfi 26 embert, köztük 20 gyereket ölt meg egy iskolában. A támadó végül magával is végzett.



2015. december 2. - A kaliforniai San Bernardinóban egy szociális központban 14 emberrel végzett egy házaspár, akik ugyan elmenekültek a helyszínről, de néhány órával később agyonlőtte őket a rendőrség.



2016. június 12. - A floridai Orlando egyik melegbárjában egy géppuskával felfegyverzett férfi az ámokfutás során 49 emberrel végzett és 53-at sebesített meg. A magát iszlám harcosnak nevező merénylőt a rendőrök lelőtték.



2017. október 2. - A nevadai Las Vegasban egy szálloda 32. emeletéről egy férfi tüzet nyitott a hotel mellett rendezett countryfesztivál vendégeire. Ámokfutása 58 ember életét követelte, 851-en sebesültek meg. Az Egyesült Államok legvéresebb ámokfutását elkövető férfi öngyilkos lett mielőtt a rendőrség bejutott volna szállodai szobájába.



2017. november 5. - 26 embert megölt és több mint 30-at megsebesített egy fegyveres támadó a dél-texasi Sutherland Springs település baptista templomában. Az elkövető egy stresszben szenvedő katona volt, aki menekülés közben agyonlőtte magát.

A tömeggyilkosságot az iskola egyik volt diákja, Nikolaus Cruz követte el. A 19 éves tettest helyi idő szerint délután négy óra körül letartóztatták az iskolától nem messze eső lakásában. Ellenállást nem tanúsított.- közölte egy rendőrségi tisztségviselő a 19 éves Nikolas Cruz volt iskolatársainak beszámolója alapján.Cruzt a múlt tanévben rossz magaviselete miatt kicsapták a parklandi Marjory Stoneman Douglas középiskolából, miután verekedett volt barátnője új barátjával - mondta el az egyik diák. Cruz, amíg udvarolt a lánynak, durván bánt vele is. Egy másik diáktársukat pedig többször megfenyegette - tette hozzá. A tanárok beszámoltak arról, hogy Cruz az idei tanévet elkezdte egy másik iskolában.Broward megye polgármestere a CNN-nek nyilatkozva azt mondta:Az önkormányzat a problémás diákokat minden esetben próbálja szemmel tartani, kapcsolatban lenni velük, de Cruz esetében ez nem sikerült - ismerte el.Cruzról egyik diáktársa elmondta, hogy nemrég feltett az egyik közösségi médiára egy képet, amelyen a saját arca elé tartott egy fegyvert. Egyébiránt félénk, magának való fiúnak tartotta Cruzt. Egy másik diák arról számolt be, hogyA szerdai ámokfutás az iskolában - ahová mintegy 3000 diák jár - nem sokkal a tanítás vége előtt kezdődött el. Éppen aznap, néhány órával korábban volt egy kiürítési gyakorlat az intézményben, ezért sokan azt hitték a lövések hallatán, hogy egy újabb váratlan gyakorlatot tart a vezetés.Legtöbb áldozatát az épületen belül szedte. Voltak olyan osztályok, amelyekben a diákok inkább megpróbáltak bezárkózni, viszont több százan kifutottak az utcára. A rendőrség riasztása után számos rendőr és mentő, valamint egy terrorelhárító egység érkezett az iskolához. Az épületet kiürítették, és a feltételezett tettest az iskolától nem messze lévő otthonában fogták el.

Scott Israel, a helyileg illetékes, Broward megyei seriff közleményben tudatta, hogy a diákot magaviselete miatt korábban kicsapták az iskolából, ám egyelőre nem tudni, hogy ennek volt-e szerepe tette elkövetésében.

Az első lövések a tanítás végén, helyi idő szerint délután két óra körül dördültek el az iskola bejárata előtt, majd az udvaron, végül az épületben. A diákok magukra zárták a tantermeket, amíg a rendőrök meg nem érkeztek.Az amerikai televíziókban sugárzott légi felvételek tanúsága szerint az iskola udvarán mozdulatlan emberek hevertek, feltételezhetően valamennyien megsebesültek. Az iskolát tucatnyi rendőrautó és egy páncélozott jármű vette körül, az épületben lévő diákokat rendőrségi biztosítás mellett kimenekítették, mivel akkor még nem fogták el a tettest.Donald Trump elnököt azonnal tájékoztatták a történtekről. Az elnök részvétét fejezte ki és Twitter-bejegyzésében azt hangsúlyozta, hogy egyetlen tanárnak vagy diáknak sem szabad soha úgy éreznie, hogy amerikai iskolában nincs biztonságban. Az elnök folyamatos kapcsolatban állt Rick Scott floridai kormányzóval, aki rögtön a helyszínre utazott.Robert Runcie, megyei tanfelügyelő a CBS televíziónak adott interjújában "rettenetesnek" mondta a helyzetet. Ő már szerdán délután azt valószínűsítette, hogy az elkövető az iskola egyik jelenlegi vagy volt diákja is lehetett, ugyanakkor leszögezte, hogy az iskola nem kapott fenyegetéseket és a tragédiának semmi előjele nem volt.Az Egyesült Államokban 2013 óta 291 iskolai lövöldözés történt, vagyis átlagosan hetente egyszer dördültek lövések oktatási intézményekben.

