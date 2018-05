Megalakulhat az új olasz kormány: aggódhatnak Brüsszelben

Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom párt vezetője és Giuseppe Conte jogász (MTI/AP/Alessandra Tarantino)

Több mint két és fél hónapos alkudozás után megalakulhat az új olasz kormány. Az Öt Csillag Mozgalom és a Liga koalíciója veszi át a hatalmat Rómában, egy külsős miniszterelnökkel. Az új kormány programja tele van olyan pontokkal, amelyek komoly aggodalmat okoznak Brüsszelben. Ilyen a bevándorlás ügye is, fel akarja gyorsítani az illegális bevándorlók kitoloncolását, korlátozhatja a civil szervezetek tevékenységét a Földközi-tengeren, és a mecsetek működését is szigorítani akarja az új olasz kormány. - írja a Hirado.hu Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Liga Giuseppe Conte jogászt javasolja közös miniszterelnök-jelöltként – jelentette be hétfőn Luigi Di Maio, az M5S párt vezetője mikroblogján. „Igazán büszke vagyok, hogy Giuseppe Contéra esett a választás, hogy ő legyen a két párt megegyezésén alapuló politikai kabinet vezetője" – írta Di Maio.Di Maio szerint annak ellenére, hogy Conte nem szerzett parlamenti mandátumot, az M5S párt a létrehozandó kabinet tagjának jelölte.Luigi Di Maio kijelentette: „elsők az olaszok". Az Öt Csillag Mozgalom azért született, hogy a közvetlen demokrácia eszközeként az Európai Unió felülről érkező szabályaival szemben az olaszok érdekeit képviselje.Matteo Salvini, a Liga vezetője is ugyanezt hangsúlyozta, az olaszok érdekeit fogják szem előtt tartani. A közös kormányszerződésükben az európai uniós szerződések felülvizsgálata is szerepel, ugyanakkor megnyugtatták az uniót és a külföldi megfigyelőket, miután a piac negatívan reagált a születendő olasz kormány hírére.Azt hangoztatták, hogy nem kell félni az új olasz kormánytól, mindent tiszteletben fognak tartani, de „elsők az olaszok", valamint az olaszok érdekei – erről beszélt Matteo Salvini. Az elemzők szerint a születendő római kormánnyal már meg is kezdődött az európai parlamenti választások kampánya.Mintának tekintik a magyar bevándorláspolitikátA Liga sok szempontból mintának tekinti a magyar bevándorláspolitikát, azonban van egy olyan pont, ahol ellentét lehet Róma és Budapest között. Az olaszok ragaszkodnának a kötelező kvótákhoz.Nagyon általánosan fogalmaz a két párt közös kormányszerződése, automatikusan a menedékkérők áthelyezését szorgalmazza, és kötelező jelleggel, de ezt részletesen nem bontakoztatja ki. Ennél is fontosabb, hogy a Liga, amely a belügyminiszteri tárca várományosa, a választási kampányában Orbán Viktort nevezte meg példaképének, ami az európai migrációs politika új irányát illeti.