Megkezdték több ezer migráns áttelepítését Görögország más részeire az Égei-tenger menekülttáboraiból

Elkezdte pénteken a görög kormány az ország szigeteinek túlzsúfolt menekülttáboraiból a migránsok és menekültek áttelepítését Görögország más részeibe, miután egyre többen tiltakoztak Athénnál az ott uralkodó állapotok miatt - közölték egybehangzó források.



Csaknem száz embert szállítottak el pénteken a leszboszi Mória menekülttáborból és egy másik itt található állomásról Görögország északnyugati részébe, Epiruszba - nyilatkozott a Mória egyik vezetője. Hozzátette, hogy a jövő hét végéig 2000 bevándorlót szeretnének áthelyezni.



Az áttelepítéseket megkezdték Számosz szigetén is, ahonnan az itt dolgozó civil szervezetek értesülései szerint eddig 350 embert szállítottak el a hét eleje óta.

A 650 fő befogadására tervezett számoszi menekülttáborban jelenleg 3600 ember él.



Az Égei-tenger szigetein található menekülttáborokban uralkodó körülményeket, illetve a túlzsúfoltság okozta feszültséget a tábor lakói és a szigetlakók közt nem csupán emberi jogi szervezetek kifogásolták, hanem a szigetek hatóságai is megoldást vártak Athéntól, a központi görög kormánytól.



A legrosszabb körülményekről Mórián számoltak be, ahol az eredetileg 3000 főre épült táborban csaknem 9000 menekült és migráns élt.



Athénba érkezett a héten Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációs biztos, aki - Heiko Maas német külügyminiszterrel szinte egy időben - a görög vezetéssel tárgyalt migrációs témákról.



Maas csütörtöki nyilatkozatában azt mondta, a jelenlegi helyzet egyáltalán nem megfelelő, és hangsúlyozta, hogy módot kell találniuk a 2016-ban megkötött EU-török migrációs egyezmény hatékonyabb alkalmazására.



Az egyezmény keretében az unió minden olyan migránst visszaküldhet Törökországba, aki illegális úton érkezett valamelyik görög szigetre, és nem kapott menekültstátust. Az eljárás idejére azonban a menedékkérőknek elvileg a szigeteken kell maradniuk, és az itt lévők számának az újonnan érkezők miatti növekedése egyre súlyosabb terheket ró a szigetek infrastruktúrájára és közbiztonságára.