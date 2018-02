Megtalálták a Moszkva közelében lezuhant gép második feketedobozát

A terepen a kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) mintegy 70 szakértője is vizsgálódik. A roncsok mintegy harminchektáros területen szóródtak szét, ennek hétfő délelőtt átkutatott mintegy 10 százalékán több mint 200 emberi maradvány és a géproncs mintegy 30 darabját találták meg. Megtalálták a gép második feketedobozát is.A helyszín elsődleges átvizsgálásával várhatóan hétfő estig végeznek, a részletes kutatás akár egy hétig is eltart.A járaton a jelentések szerint három külföldi - azeri, illetve svájci - állampolgár utazott. Az orosz áldozatok közül 35-en Orenburg megyében, tízen Moszkvában, négyen Szaratovban, hárman Szentpéterváron, a többiek pedig az ország más részein éltek.A Kommerszant című gazdasági napilap szerint a szakértők jelenleg a hajtómű kigyulladását, a sebességmérő meghibásodását, a jegesedést és a pilóta hibáját tartják a legvalószínűbbnek a tragédia lehetséges okai közül. A terrortámadást a lap szerint nem sorolják ezek közé, de nem is vetették el véglegesen.Az áldozatokat Moszkvában azonosítják majd. Hozzátartozóiktól Orszkban hétfőn kezdik meg a mintavételt.Orszkban hétfőn gyásznapot, Orenburg megye templomaiban és kolostoraiban gyászmiséket tartanak, Moszkvában pedig a tragédia miatt törölték a hétfőre tervezett farsangi mulatságokat.A Szaratovszkije Avialinyii felfüggesztette az An-148-as típusú gépeinek üzemeltetését. A légitársaság szerint a szerencsétlenül járt utasszállító felszállás előtti vizsgálata nem állapított meg műszaki hibát.