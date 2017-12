Mobilon hallgatta végig áldozata halálát

Daphne Caruana Galizia feltételezett gyilkosa, George Degiorgio mobiltelefonon hallgatta végig a robbanást, amely végzett a korrupciós ügyeket vizsgáló máltai újságírónővel - mondta Keith Arnaud, a máltai rendőrség gyilkossági osztályának vezetője szerdán az ügyben illetékes vallettai bíróság előtti meghallgatáson.



A mobiltelefonokról kinyert adatok szerint George Degiorgio testvére, Alfred és a harmadik gyanúsított, Vince Muscat többször is az újságírónő lakhelyére, Bidnijába látogatott a merényletet megelőzően. Szakértők megtalálták Alfred Degiorgio DNS-ét egy elhagyott cigarettacsikken az egyik helyi kilátónál.



Arnaud szerint az őrizetben lévő három vádlott ellen egyre erősödik a gyanú. George Degiorgiót azzal vádolják, hogy SMS-üzenettel indította be az újságíró kocsijába rejtett pokolgépet egy hajóról, miközben a robbanást telefonon hallgatta végig, a testvérével volt vonalban. A fivér nem volt messze október 16-án a bűntény helyszínétől, és figyelemmel kísérte az 53 éves Galiziát, míg járműve fel nem robbant.



A telefonbeszélgetés a két gyanúsított között 107 másodpercig tartott. Arnaud megjegyezte, ennyi időre van szükség ahhoz, hogy az újságírónő házától a robbanás helyszínéig hajtson. George Degiorgio a merényletet követően SMS-t küldött a barátnőjének: "Vegyél bort, drágám!".



Egyelőre nem világos, hogy a vádlottak csak végrehajtói voltak-e a gyilkosságnak vagy valaki más rendelte meg. A hármas tagadta a vádakat.



Galizia egyebek között a miniszterelnök és felesége állítólagos offshore számlái után is kutakodott, és rendszeresen hangoztatta, hogy a szigetország irányítása bűnözők kezébe került. Halála idején 42 jogi eljárás folyt az újságírónő ellen rágalmazás miatt. Galizia férje politikai gyilkosságról beszélt.