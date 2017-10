Olaszországban körözik a Marseille-ben hétvégén késelő tunéziai férfi testvérét

Az olasz hatóságok körözik a Marseille-ben hétvégén késelő tunéziai férfi fivérét, akit terrorizmus gyanújával már többször kiutasítottak Európából, de néhány hónappal ezelőttig még Olaszországban élt, és testvérével is rendszeres kapcsolatban állt; a késelő az ő hatására radikalizálódhatott - írta az olasz sajtó szerdán.



A dél-franciaországi Marseille főpályaudvarán vasárnap elkövetett kettős gyilkosság tettese, Ahmed Hanadzsi márciusig a közép-olaszországi Apriliában tartózkodott.



A Rómától 70 kilométerre található városban februárban Hanadzsi a lejáró olaszországi tartózkodási engedélyének meghosszabbítását is kérelmezte. Találkozott barátaival és volt felesége szüleivel.



Az olasz hatóságok információi szerint a 30 éves tunéziai férfi fivérével volt együtt, Anvár Hanadzsival, akiről a terrorizmusellenes hatóságok nem zárják ki, hogy jelenleg is a közép-olaszországi Lazio tartomány térségében tartózkodik. Anvár Hanadzsit terrorizmus gyanújával már több európai államból kiutasították. Körözést adtak ki ellene.



Az olasz hatóságok szerint Anvár hatása alatt radikalizálódott a késelést elkövető Ahmed. Korábban tagadták, hogy a tunéziai terrorista Olaszországban radikalizálódott. Aprilia mecsetének imámja is úgy nyilatkozott, hogy Ahmed Hanadzsi nem látogatta az imahelyet. Az olasz sajtó azonban kiemelte, hogy az utóbbi egy év alatt négy, Apriliában letelepedett tunéziai férfit utasítottak ki Olaszországból a 2015-ben bevezetett terrorizmusellenes nemzetbiztonsági intézkedések értelmében, mivel terroristagyanúsnak tartották őket. Közöttük ketten Anis Amrival, a 2016-os berlini kamionos merénylet elkövetőjével is kapcsolatban álltak.



Ahmed Hanadzsi 2003-ban tűnt fel először Európában, Franciaországban, ahová valószínű, hogy - Tunéziából indulva - Olaszországon keresztül jutott el fiatalkorúként. Olaszországban először 2006-ban került a hatóságok látókörébe; lopás és kábítószer-kereskedelem miatt néhány hónapot töltött börtönben. 2008-ban házasságot kötött egy olasz nővel, akivel 2014-ig Apriliában éltek, majd elváltak. A nő jelenleg Ahmed Hanadzsi tunéziai szülővárosában, Binzertben él egy másik helyi férfival.



A házasság révén Ahmed Hanadzsi olasz tartózkodási engedélyhez jutott. Ezzel utazott többször az utóbbi években Olaszország és Franciaország között.



Volt feleségének apja azt mondta, Ahmed Hanadzsi nem dzsihadista, hanem kábítószerfüggő volt.