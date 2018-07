Orbán Berlinben - Szijjártó: rendkívül szoros magyar-német védelmi együttműködés jön létre

Fotó: MTI

Magyarország és Németország között rendkívül szoros védelmi és védelmi ipari együttműködés jön létre; közép-európai NATO-hadosztály-parancsnokság alakul Németország támogatásával - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának csütörtökön Berlinben.A tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök berlini látogatása alkalmával egyeztetett Ursula von der Leyen védelmi miniszterrel, Norbert Röttgennel (CDU), a Bundestag külügyi bizottságának elnökével, valamint Gunther Krichbaummal (CDU), a Bundestag európai bizottságának elnökével.Megbeszéléseiről beszámolva kiemelte: e védelmi együttműködés alapját az adja, hogy Magyarország és Németország gazdasági együttműködése rendkívül szoros, másrészt a NATO keretein belül egy szövetségben dolgoznak azért, hogy Európa minél biztonságosabb hely legyen.Közölte: a kétoldalú katonai és védelmi ipari együttműködés minden eddiginél szorosabb lesz, és ennek egyik fontos alapja az a tény, hogy a magyar honvédség modernizálása és regionális versenyképességének fejlesztése érdekében 20 új Airbus típusú katonai helikopter beszerzéséről döntöttek.Szijjártó Péter kitért arra, hogy a NATO hadosztály-parancsnokságainak elosztását vizsgálva látható, hogy a szövetségnek 22 hadosztály-parancsnoksága van, de ebből egy sem található a szűk értelemben vett közép-európai térségben. Ezért Magyarország Szlovákiával, Horvátországgal és Szlovéniával közösen megkezdte egy több nemzeti, regionális hadosztály-parancsnokság létrehozását - magyarázta. Hozzátette: ezen együttműködés támogató nemzeti pozícióját Németország fogja ellátni.Megjegyezte: ez a közös hadosztály-parancsnokság a NATO haderőstruktúrájába fog illeszkedni, és teljes műveleti képességét 2022-re éri el, ez egy nagy hozzáadott érték lesz Magyarország és Közép-Európa biztonságának garantálásához.A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a magyar-német katonai együttműködést emellett kiterjesztették a katona-egészségügyi együttműködésre is, hiszen a NATO budapesti egészségügyi kiválósági központja Münchenben is rendelkezik egy részleggel. Megerősítették elkötelezettségüket egy közös tábori kórházi kapacitás létrehozása mellett - fűzte hozzá.Mint mondta, emellett a magyar katonák szolgálnak német katonákkal közösen a világ több pontján, így Afganisztánban és a Nyugat-Balkánon is, valamint a közeljövőben a NATO reagáló erők keretében 44 magyar katona szolgál német parancsnokság alatt, és az ulmi több nemzeti parancsnokságon is öt magyar tiszt lát el fontos feladatokat.Szijjártó Péter kitért arra: Magyarország és Németország együttműködése annyira szoros, a magyar-német barátság annyira jelentős, továbbá a magyar és német érdekek oly mértékben egybeesnek, hogy "itt lenne az ideje annak, hogy ne csak arról az egy témáról beszéljünk, aminek tekintetében kétségtelenül van vitánk, hanem a migráció mellett végre tűzzük napirendre az összes többi európai vagy kétoldalú szempontból fontos kérdést". Hatezer német vállalat működik Magyarországon, és a német-magyar kereskedelmi és iparkamara felmérése szerint most a legelégedettebbek az elmúlt évtizedeket figyelembe véve - közölte. Hozzátette: ezek a cégek 300 ezer magyar embert alkalmaznak, és élvezik a magyar befektetési környezet valamennyi előnyét.A külügyminiszter elmondta: több európai külpolitikai kérdésben hasonló álláspontot képvisel a két ország, nemrégiben megállapodást írtak alá arról, hogy vízipari kapacitásokat telepítenek olyan közel-keleti, észak-afrikai országokba, ahol menekültek tízezreit látják el. "Számos ponton van érdek- és értékegybeesés Magyarország és Németország általános politikájában és külpolitikájában", ezért itt lenne az ideje ezekre koncentrálni amellett, hogy néhány migrációs kérdésben ellentétes álláspontot képviselnek - fogalmazott Szijjártó Péter.