Orbán: Salvini az első mediterrán politikus, aki meg akarja állítani a migránsokat

- mondta Orbán Viktor kedden Milánóban olasz újságíróknak.A magyar miniszterelnök azt mondta Salviniről, hogy "ő az én hősöm, sorstársam is, (...) és van néhány tapasztalatom, amit meg tudok vele osztani".A magyar-olasz kapcsolatokkal kapcsolatban a kormányfő azt mondta, a gazdasági és biztonságpolitikai kapcsolatok jók, de az előző kormányokkal való együttműködés nagyon rossz volt, mert állandóan sértegették a magyarokat.Orbán Viktor hangsúlyozta:Hozzátette: Matteo Salvini küldetése, hogy bebizonyítsa, nem csak szárazföldön, de a tengeren is meg lehet állítani a bevándorlókat. Ebben Magyarország támogatja, és azt fogja javasolni az olasz belügyminiszternek, hogy "tartson ki", mert gyalázzák az embert és "borzalmas dolgokat mondanak róla", de ha kitart, akkor be lehet bizonyítani, hogy meg lehet védeni a határokat.- jelentette ki, hozzátéve: ha szétosztják őket, az azt jelenti, hogy győztek az embercsempészek, és újabb hullámokban érkeznek majd bevándorlók. Csak úgy lehet őket megmenteni a vízbe fulladástól, ha meggyőzik őket, hogy el se induljanak. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha bizonyítékát adják annak, hogy nem tudnak Európába bejutni - fogalmazott a magyar miniszterelnök.A Századvég Alapítvány vezető kutatója szerint migrációs kérdésben Olaszország a közép-európai gondolkodáshoz kapcsolódik, így a magyar és az olasz álláspont nagyon hasonló.Századvég Alapítvány vezető kutatója szerint Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök többek között a földközi-tengeri határok lezárásáról tárgyal Milánóban.Pócza István az M1 aktuális csatorna keddi műsorában azt mondta, migrációs kérdésben Olaszország a közép-európai gondolkodáshoz kapcsolódik, így a magyar és az olasz álláspont nagyon hasonló.Elmondta: Matteo Salvini már többször beszélt arról, hogy irányadónak tartja a magyar politikát, nemcsak a migrációs kérdésekben, hanem a gazdasága miatt is követendő példának tartja az országot.