Orvosi csoda és rekord: 25 éve lefagyasztott embrióból született meg egy kisbaba

Tina és Benjamin a kis Emmával. Forrás: Twitter

Szinte egyszerre fogant meg édesanyjával az a csecsemő, akinek érkezését a napokban hozták nyilvánosságra: a Tennessee-ben élő, 26 éves Tina Gibson november 25-én adott életet kislányának, Emma Wrennek - írja a Bors. A baba nem csupán valóságos orvosi csoda, de világrekorder is: mielőtt ugyanis megszületett volna, embrióként közel két és fél évtizedet töltött lefagyasztva egy erre szakosodott intézetben - így kis túlzással azt is mondhatjuk: noha csak most jött a világra, már 25 éves.Tinának és párjának sajnos nem lehetett saját gyermeke természetes úton - az asszony azonban át akarta élni az anyaság minden örömét, így lombikbébi-program mellett döntöttek. Amikor a beavatkozást végző intézet felajánlotta neki az 1992-ben (!) lefagyasztott embriókat, Tina első reakciója az volt: “Akár a legjobb barátnőim is lehetnének" - utalva arra, hogy tulajdonképpen bő egy év van közte és az embriók között.

Embrióadományozás

A petesejtet, amiből Emma született, 1992-ben termékenyítették meg. Édesanyja ekkor egyéves volt

Lefagyasztott embriók beültetése idegen anyákba nem is olyan ritka beavatkozás - az azonban világon egyedülálló, hogy a megtermékenyítés és a születés közt ennyi idő telt el.A szervezeten kívüli megtermékenyítés (IVF) során ugyanis jóval több petesejtet termékenyítenek meg, mint ami szükséges, a fel nem használt embriókat pedig lefagyasztják későbbi felhasználásra - vagy akár "adományozásra". Ilyen donorembriót kapott Tina is. A Webbeteg.hu oldala például azt írja, hogy az adományozás céljából felajánlott embrió legfeljebb 5 évig tárolható, de ez az időtartam egy alkalommal, további 5 évvel meghosszabbítható - ami azért nagyságrendekkel kevesebb, mint amit a kis Emma eltöltött embrióként lefagyasztva.

Tina és párja, Benjamin egyébként nem ismerik az adományozókat, rekorder kislányukra azonban “édes csodaként" hivatkoznak.“Egyszerűen nem hittem el, hogy terhes vagyok! Ez olyan valami volt, amiről azt hittük, hogy nem lehetséges, pláne nem ilyen hamar. Csodálatos" - összegezte érzéseit az ifjú anyuka, Tina a WBIR híroldalnak.