Rejtélyes megbetegedések a dél- kínai Kantonban

Újabb rejtélyes megbetegedések történtek különös hangok miatt a dél-kínai Kantonban lévő amerikai főkonzulátuson, többeket hazaszállítottak az Egyesült Államokba - közölte szerdán este Heather Nauert amerikai külügyi szóvivő.



A szóvivőnő nem közölte, hogy hány amerikai állampolgár betegedett meg, de annyit elmondott: valamennyien a kantoni főkonzulátuson dolgoztak, jelenleg a Pennsylvania Egyetemen vizsgálják őket. A The New York Times című lap értesülései szerint legalább két amerikai lett rosszul, miután különös hangokat hallottak. Egyikük szerdán este a feleségével és két gyermekével együtt hagyta el Kínát.



A kantoni konzulátuson májusban történt az első megbetegedés. Az amerikai külügyminisztérium akkor arról tájékoztatott, hogy a kantoni főkonzulátus egyik munkatársa látási és hallási zavaroktól, enyhe agykárosodástól szenved, miután különös hangokat észlelt. Az amerikai külügyminisztérium azonnal Kantonba küldött egy orvoscsoportot, amely jelenleg is a dél-kínai nagyvárosban tartózkodik.



A titokzatos kór szinte teljesen azonos tünetekkel jár, mint amelyekkel az Egyesült Államok havannai nagykövetségén tavaly megbetegedett diplomaták és családtagjaik küszködnek: fejfájás, szédülés, hallásvesztés, enyhébb agykárosodás, kognitív zavarok.



A Kubában megbetegedettek azt mondták, hogy a tünetek jelentkezése előtt többször is furcsa hanghatásokra lettek figyelmesek, s bár a betegség okát egyelőre nem sikerült megfejteni, az amerikai orvosok "akusztikus támadásról" beszélnek.



Kedden Mike Pompeo, az amerikai diplomácia irányítója közleményben jelentette be, hogy a minisztériumban - más tárcák szakembereivel közösen - munkacsoportot hoztak létre a külföldön történt rejtélyes megbetegedések kivizsgálására. A külügyminiszter ismételten hangsúlyozta: még nem sikerült megállapítani a tünetek okát.