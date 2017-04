Rekordon Theresa May népszerűsége

A legutóbbi közvélemény-kutatási adatok szerint a személyes politikusi támogatottság mérésének csaknem négy évtizedes történetében nem volt olyan népszerű miniszterelnöke Nagy-Britanniának, mint Theresa May.



Az Ipsos Mori közvélemény-kutató cég egy héttel a június 8-ára kiírt előrehozott parlamenti választások bejelentése után végezte el országos felmérését. A vizsgálat szerdán ismertetett eredménye szerint a kormányzó Konzervatív Pártot a választók 49 százaléka támogatja, 6 százalékponttal többen, mint egy hónapja. A legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt támogatottsága 4 ponttal 26 százalékra csökkent.



A felmérés kitért arra is, hogy a választók kit tartanak a legalkalmasabbnak a miniszterelnöki tisztségre. A megkérdezettek 61 százaléka nevezte meg Theresa May jelenlegi konzervatív párti kormányfőt, és csak 23 százalékuk látná szívesen Jeremy Corbynt, a Munkáspárt vezetőjét a Downing Streeten.



Az Ipsos Mori szerint Theresa May 61 százalékos népszerűségi mutatója a legmagasabb azóta, hogy a cég 1979-ben elkezdte a politikusok személyes támogatottságának külön mérését.



A vizsgálat szerint a Konzervatív Párt szavazótáborán belül 98 százalékos Theresa May támogatottsága, de a Munkáspárt híveinek 25 százaléka is a jelenlegi miniszterelnököt tartja a legalkalmasabbnak a kormányfői posztra.



London délutáni napilapja, az Evening Standard az adatokhoz fűzött kommentárjában kimutatta, hogy a Konzervatív Párt eddigi legsikeresebb miniszterelnökét, Margaret Thatchert, aki egymás után három választási győzelmet aratott, népszerűsége csúcsán a választók 48 százaléka támogatta.



A Munkáspárt eddigi legsikeresebb vezetője, Tony Blair, aki szintén három egymás utáni parlamenti választáson győzött, 52 százalékos támogatottsági csúcsot ért el.



Az előrehozott választások múlt heti kiírása óta több más felmérés is a Konzervatív Párt jelentős támogatottsági előnyét jelezte.



Az ICM közvélemény-kutató cég kimutatása szerint a Konzervatív Pártot jelenleg a választók 48 százaléka támogatja, a Munkáspártra 27 százaléknyian szavaznának.



A nem arányos - "az első mindent visz"-elven alapuló - brit választási rendszerben e 21 százalékpont különbség azt jelentené, hogy a konzervatívok 400 körüli taglétszámú frakciót alakíthatnának a 650 fős alsóházban, vagyis létszámfölényük az összes több párt frakciójának együttes létszámához képest elérhetné a 150 főt a mindössze 17 fős jelenlegi konzervatív többség helyett.



Egy másik közvélemény-kutató cég, a ComRes felmérése szerint a Konzervatív Párt támogatottsága az előrehozott választások múlt heti bejelentése óta 4 százalékponttal emelkedett, és elérte az 50 százalékos lélektani szintet.



A Munkáspárt a ComRes adatai szerint 25 százalékon áll, vagyis feleannyian támogatják, mint a Konzervatív Pártot.



Ha ez a megoszlás érvényesül a június 8-ai parlamenti választásokon, a Konzervatív Párt létszámfölénye az összes többi párt alsóházi frakciójának együttes létszámához képest meghaladná a kétszázat a jelenlegi 17 helyett.