Rémület a köbön! Nézők közé lökte társát a cirkuszi elefánt - videó

Az eset szerdán történt a nyugat-németországi Osnabrück városában, ahol a Krone cirkusz porondján három ázsiai elefánttal mutatták be számukat az artisták, amikor az egyik állat véletlenül ellenkező irányba fordult, nagyot taszítva társán.A közönség soraiban egy néző a lábán kisebb sérülést szenvedett, őt a helyszínen elsősegélyben részesítették, és a műsor rövid szünet után folytatódott - mondta Frank Keller, az állatok jólétéért felelős cirkuszi illetékes.A Peta állatvédő szervezet szóvivője a vadállatok cirkuszi szereplésének betiltására szólított fel. "A vadállatokat nem lehet cirkuszi körülmények között rendesen gondozni és ellátni, ezért be kell tiltani alkalmazásukat cirkuszban" - hangoztatta Yvonne Würz.Frank Keller elutasította a követelést, mondván, "csupán baleset történt, ami sajnos cirkuszokban is előfordul".