Rendőrök és diáktüntetők csaptak össze Bangladesben, sok a sérült - fotók

Rendőrök gumibotokkal és könnygázzal oszlatták a tömeget szombaton Banglades fővárosában, Dakkában, ahol diáktüntetők százai vonultak az utcákra közlekedési balesetben elhunyt két diáktársuk halálán felháborodva.Az AP amerikai hírügynökség helyszíni tudósítója szerint számosan, köztük újságírók is megsérültek az összecsapásokban, az angol nyelvű Daily Star című helyi lap viszont legfeljebb 25 sebesültről tud. A tüntetéssorozat, amely megbénította a tízmilliós Dakkát, múlt vasárnap kezdődött, miután két főiskolai hallgatót buszok elgázoltak.Értesülések szerint a balesetekért felelős két buszvezető egymással versengett az utasokért, ami megszokott jelenségnek számít a közlekedési káosszal küszködő városban. A tüntetők most biztonságosabb utakat követelnek, amelyeket a korrupció következtében vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrök és műszaki vizsga nélküli járművek lepnek el.Évente legkevesebb 12 ezer ember esik áldozatul közlekedési baleseteknek, amelyek gyakran a járművek rossz műszaki állapotára, felelőtlen vezetésre és arra vezethetők vissza, hogy a hatóságok nem kényszerítik ki megfelelően a közlekedési szabályok betartását. Szombaton Dakka jórészt el volt vágva a külvilágtól, mert a buszforgalom megszakadt vele.A közlekedési társaságok tulajdonosai és dolgozói ugyanis kijelentették, addig nem merészkednek a városba járműveikkel, míg nem érezhetik biztonságban magukat, miután több tucat buszt felgyújtottak vagy más módon megrongáltak a bangladesi fővárosban és környékén.A buszhálózat a közlekedés gerincét jelenti Bangladesben, ahol a vonatok túlzsúfoltak, s az emberek többsége nem engedhet meg magának saját autót. A tüntetések különösen kínosak Sejk Haszina Vazed miniszterelnöknek a decemberi általános választások előtt. Haszina pártja, a kormányzó Avami Liga, a legfőbb ellenzéki erőt, a Haleda Zia vezette Bangladesi Nemzeti Pártot (BNP) és szövetségesét, a Dzsamaat-i-Iszlami mozgalmat tette felelőssé azért, hogy feszültséget szítva a diákok körében a kialakuló káoszt saját politikai céljaira akarja használni. Zia pártja hivatalosan is támogatásáról biztosította a diáktüntetőket.