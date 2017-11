Róháni bejelentette az Iszlám Állam végét

Az iráni elnök megköszönte mindazok segítségét, akik ehhez iráni részről hozzájárultak, a katonáknak, diplomatáknak, a vallási vezetőknek, de az iraki és szíriai népnek is köszönetet mondott azokért az erőfeszítésekért, amelyeket az IÁ felszámolására tettek. Mint mondta, a feladat legnagyobb részét a szíriai, iraki és libanoni hadsereg végezte és Irán ehhez támogatást nyújtott, s ezt "vallás- és iszlámbeli kötelességből tette".Kedden az elnöki hivatal internetes oldalára is hasonló tartalmú szöveg került ki, illetve bejelentést tett Kászim Szulejmani vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda külföldi hadműveleteiért felelős parancsnoka az Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjének, Hamenei ajatollahnak küldött üzenetében, amelyet a fegyveres testület hírportálja, a Szepah tett közzé. Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn Bassár el-Aszad szíriai elnököt fogadva az oroszországi Szocsiban azt mondta, a terrorizmus elleni közös, orosz-szíriai harc hadműveleti része véget ért, ugyanakkor a terrorizmus elleni végső győzelem még messze van.A 2011-ben kitört polgárháború Oroszország 2015 szeptemberében kezdett beavatkozásának nyomán Aszad javára látszik eldőlni. A damaszkuszi rezsim azóta fokozatosan területeket volt képes visszaszerezni az iráni támogatást élvező síita milíciáknak, így a libanoni Hezbollahnak köszönhetően is. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) emigráns aktivista szervezet pénteken közölte, hogy IÁ kezén van továbbra is a kőolajban gazdag Deir-ez-Zór kormányzóság 25 százaléka, a dzsihadisták ellenőriznek több falut és legalább egy kőolajlelőhelyet is. Szíriában ezenkívül a dzsihadisták jelen vannak még Jarmúk körzetében, ahol palesztin menekülttábor működik, valamint Hadzsar-el-Aszuád negyedeiben. Mindkét település a fővárostól délre fekszik. Kisebb területek vannak az ellenőrzésük alatt a nyugat-szíriai Homsz és a dél-szíriai Deraa tartományokban.