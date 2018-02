Salah Abdeslam eddig nem válaszolt, pénteken már el sem megy a tárgyalására

Salah Abdeslam, a 2015. november 13-i párizsi terrortámadások feltételezett főszervezője nem kíván részt venni brüsszeli büntetőperének utolsó tárgyalási napján - közölte kedden a gyilkossági kísérlet ügyében eljáró belga bíróság.A hétfőn kezdődött per csütörtökön folytatódna a belga fővárosban, Luc Hennart, a bírói testület elnöke azonban arról számolt be közleményében, hogy Abdeslam nem kíván részt venni az utolsó tárgyalási napon, így arra a távollétében fog sor kerülni.Abdeslam hétfőn közölte, hogy nem fog válaszolni a kérdésekre, és a vádirat ismertetésekor sem volt hajlandó felállni. "Jogom van hallgatni (...), de ez nem tesz bűnössé. Vannak kézzelfogható és tudományos bizonyítékok, azt akarom, hogy azok alapján ítéljenek meg" - mondta a 28 éves férfi, mielőtt visszaszállították a Párizshoz közeli börtönbe, ahol őrizetben tartják.A rendőrség 2016 márciusában, néhány nappal a brüsszeli robbantások előtt házkutatást tartott a belga főváros Forest nevű kerületében egy lakásban, amely - mint később kiderült - a párizsi terrortámadások óta szökésben lévő Abdeslam búvóhelyéül szolgált. A művelet során tüzet nyitottak a rendőrökre, akik a lakásban tartózkodó három férfi közül egyet agyonlőttek, a két másiknak viszont sikerült elmenekülnie. A lövöldözésben négy rendőr megsebesült, a szökevényeket nem sokkal később elfogták.Abdeslam társa, Soufien Ayari jelen lesz csütörtökön, ellene ugyancsak gyilkossági kísérlet és tiltott fegyvertartás miatt indult eljárás Belgiumban.Az ügyészség képviselője elmondta, hogy ha bűnösnek találják őket, akár 20 év börtönt is kiszabhatnak a vádlottakra.A francia fővárosban 2015. november 13-án hét helyszínen követtek el merényleteket. A 130 ember halálát követelő terrorcselekmények elkövetői közül többen is Brüsszelben éltek korábban. A támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett.