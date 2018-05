Se ki se be - Venezuela időlegesen lezárja határait az elnökválasztásra hivatkozva

A venezuelai hatóságok úgy döntöttek, hogy a vasárnap megrendezendő elnökválasztás miatt időlegesen lezárják a dél-amerikai állam határait - jelentette be pénteken a venezuelai védelmi miniszter a Twitter internetes közösségi oldalon.



"A Köztársaság fedőnevű művelet keretében, valamint a venezuelai választópolgárok, illetve a május 20-i választási folyamat védelmének biztosítása és fokozása érdekében, utasítást adtunk a határ lezárására péntek este kilenc órától május 21., hétfő reggel hat óráig" - olvasható a közleményben.



A választás zavartalan menetét a közlés szerint a hadsereg és rendőrség mintegy 300 ezer tagja fogja felügyelni Venezuela-szerte.



A nap folyamán az amerikai pénzügyminisztérium újabb gazdasági szankciókat léptetett életbe Venezuela ellen. A büntetőintézkedések ezúttal négy venezuelai állampolgárt és három, floridai székhelyű vállalatot érintenek. A pénzügyi tárca közlése szerint Washington célja a caracasi vezetés elleni nyomásgyakorlás. Az Egyesült Államok ugyanis kifogásolja a venezuelai kormánynak a politikai ellenfeleivel szembeni kemény fellépését.



A szankciók által érintett négy személy: Diosdado Cabello Rondon, José David Cabello Rondon, Marleny Josefina Contreras Hernández és Rafael Alfredo Sarria Díaz. A floridai Boca Raton településen bejegyzett három vállalat pedig a 11420 Corp, a Noor Plantation Investments LLC és a SAI Advisors Inc. cégek.



Elemzők szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök szinte biztos lehet győzelmében a vasárnapi elnökválasztáson, mert nincs fajsúlyos ellenfele, és az ellenzék bojkottálja a választást a súlyos politikai és gazdasági válságban lévő dél-amerikai országban.



Az Európai Unió, az Egyesült Államok és Latin-Amerika nagy része is bírálta az általában decemberben megrendezett elnökválasztás előrehozatalát, és azt, hogy nem átláthatók az előkészületek, nem biztosított a szabad választás.