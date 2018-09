Semjén Zsolt: a kárpátaljai magyarok soha nem követeltek Ukrajnától olyat, amire ne lenne számtalan példa az EU-ban

A magyar nemzet és így a kárpátaljai magyar nemzetrész soha nem követelt Ukrajnától olyat, amire ne lenne számtalan példa az Európai Unióban (EU), így minden, ami a magyar megmaradás érdekében magyar kérés, az evidencia az EU-ban - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitó ünnepségén hétfőn Beregszászon.



Semjén Zsolt a beregszászi református templomban megtartott ünnepségen mondott köszöntőjében hangsúlyozta, ha Ukrajna az EU-ba törekszik, akkor be kell tartania az ott érvényes jogokat, például azt, hogy szerzett jogokat nem lehet visszavenni. Ha valaki be akar kerülni egy klubba, akkor annak szabályait be kell tartania - tette hozzá.



A politikus emlékeztetett arra, hogy "Magyarország mindent megtett Ukrajnáért, így elsőként ismertük el az ország függetlenségét, s Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök volt az élharcosa annak, hogy a vízummentességet adjuk meg az ukrán állampolgároknak."



Jelezte, Magyarország mindig segítségére van Kárpátaljának és Ukrajnának, amikor arra szükség van, legyen szó akár árvízről, védőoltásokról járványok idején, vagy Kelet-Ukrajnában megsebesült katonák gyermekeinek magyarországi üdültetéséről. "Tehát mindent gesztust megtettünk Ukrajna, az ukrán nép felé, de a megmaradásunk érdekében azokhoz a jogokhoz, amelyeket megszereztünk, egész egyszerűen ragaszkodni fogunk, mert ezek az EU-ban bevett jogok" - emelte ki.



Utalva arra, hogy a Rákóczi-főiskola tanévnyitóit hagyományosan a beregszászi református templomban tartják, Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy Magyarország nemzetpolitikája "mélységes keresztény gyökerekből indul ki", ezért keresztény alapokon nyugvó értékeket vall, elutasítva mind a nemzetek létjogosultságát megkérdőjelező ideológiákat, mind a sovinizmust.



Mint kifejtette, a magyarságnak minden nemzetrészre szüksége van, hiszen "a magyar nemzet fennmaradása csak akkor lehetséges, ha minden nemzetrész fennmarad." Ehhez a magyar állam minden támogatást megad az élet minden területén - mondta, megjegyezve, hogy "2010 óta megtízszereztük ezt a támogatást, és különösen a legnehezebb élethelyzetben lévő nemzetrész, a kárpátaljai magyarság esetében."



A kárpátaljai magyarságnak a magyar állam által nyújtott gazdaságfejlesztési támogatás jó a többségi nemzet tagjainak is és jó Ukrajnának is, hiszen itt történnek a beruházások.

- mutatott rá a többi között Semjén Zsolt, aki megköszönte, hogy idén ő kapta meg a beregszászi főiskola legmagasabb kitüntetését, a Rákóczi-gyűrűt, mint olyan anyaországi személyiség, aki sokat tett a felsőoktatási intézményért és a kárpátaljai magyarságért.



Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora beszédében sikeresnek nevezte a tanintézet elmúlt évi működését, kiemelve, hogy a magyar állam támogatásának köszönhetően a főiskola olyan sportlétesítményekkel gazdagodott, amelyek révén megoldódott a testnevelési oktatás kérdése és a diákok sportolási lehetősége. Jelezte, hogy az új tanévben a Kaposvári Egyetemmel és a Nemzeti Színházzal kötött megállapodásnak köszönhetően elindul a színészképzés a főiskolán.



A szakember azt is elmondta, hogy összesen 1420 diák kezdi meg a tanévet a főiskolán.



Köszöntőjében Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője azt emelte ki, hogy a Rákóczi-főiskola múltja, jelene és jövője is szimbolikus az értékek, köztük a keresztény értékek megtartása, továbbadása, átörökítése tekintetében.



Ennek kapcsán a politikus, az ünnepségen jelen lévő Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzóhoz fordulva, ukrán nyelven kifejtette, hogy a kárpátaljai magyarság támogatja Ukrajna európai integrációját, és békére, egyetértésre törekszik a többségi nemzettel és a többi ukrajnai nemzetiséggel, de nem engedhet szülőföldjén az anyanyelvének használatát biztosító jogaiból. Egyúttal köszönetet mondott a megyevezetőnek azokért az erőfeszítésekért, amelyeket a nemzetiségek közötti béke megőrzése érdekében fejt ki Kárpátalján.



z ünnepségen Hennagyij Moszkal köszöntötte a Rákóczi-főiskola diákjait, tanárait, és átadta Orosz Ildikónak Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter jókívánságokat tartalmazó levelét.