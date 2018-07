Szándékos gyújtogatás okozhatta görögországi tűzvészt - Több menekülő vízbe fulladt a viharos tengeren

Gyújtogatás a terroristák új módszere



Nem csak a szándékos gyújtogatást nem lehet kizárni, de azt sem, hogy mindez terroristák műve. Az Iszlám Állam tavaly felszólította a híveit, válasszanak a lőfegyveres vagy járműves támadásaikhoz képest is egyszerűbb és könnyebb terrormódszert. Ez pedig a gyújtogatás, amit "igazságos terrornak" neveztek el. Ehhez pedig könnyen beszerezhetők az alapanyagok és nehéz ellene védekezni. – A történelem során a gyújtogatás komoly szerepet játszott a modern gerilla-hadviselésben, ahogy a magányos terrorakciókban is. Az ilyen támadások városok, lakókerületek, köztulajdon, magántulajdon és kormányzati tulajdon megsemmisítésére is alkalmasak, ahogy nagyszámú ember megölésére is – írták a Rumiyah című lap "Gyújtogatás" című vezércikkében. Terroristák hetekkel e cikk megjelenése előtt bizonyítottan ezt a módszert alkalmazták: 2016 végén Izrael kétszázhúsz pontján gyújtottak tüzet erdőkben és városokban. Harmincöt embert vettek őrizetbe, több arab nemzetiségű férfit, akik közül sokan vallották be a szándékos gyújtogatást.

A görög főváros környékén, Mati és Megara körzetében hétfőn csaptak fel a lángok, amelyek szerda hajnalra, a csaknem száz kilométeres széltől és a negyven fokos hőségtől táplálva, pusztító futótűzként tombolt végig a partvidéken, a tengerbe szorítva a nyaralókat és a helyi lakosokat - idézte fel a Bors Sokaknak nem sikerült elfutni a lángok elől, több család elszenesedett holttestét egymásba kapaszkodva találták meg, de az üszkös romok közül, és a kiégett autókból is sorra kerülnek elő az áldozatok. Egy lengyel édesanya és tíz év körüli fia a Mati melletti nyaralótelepről menekült egy mentőcsónakon a tűzvész elől, de a viharos tengeren felborultak, és a vízbe fulladtak.A hivatalos jelentések szerint eddig csaknem kilencven halálos áldozatot találtak a kiégett területeken, de több tucat ember eltűnt, így sajnos tovább emelkedhet majd a halottak száma. Százötven embert kórházban ápolnak, főként égési sérülésekkel és füstmérgezéssel - írja a lap.A hatóságok a tűz megfékezése mellett vizsgálatot indítottak, mert felmerült a szándékos gyújtogatás gyanúja. Egy friss elképzelés szerint politikai céllal gyújtották fel több helyen az erdőségeket, hogy belső bizonytalanságot szítsanak az országban.Szidiropulosz Archimedesz szerint a görög hatóságok komolyabb fellépésére lenne szükség, hogy a tüzet megfékezzék.Nem lesz komoly hatása a turizmusra a görög erdőtűznek, hiszen az ország kiterjedt tengerparttal, illetve szigetvilággal rendelkezik, ahol a vendégek zavartalanul pihenhetnek - mondta Szidiropulosz Archimedesz Görögország-szakértő csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.A társadalmi szolidaritás egyébként nagy: sok önkéntes jelentkezett, s még a magyarországi görög diaszpórában is gyűjtés indult a károsultak megsegítésére - tette hozzá.