Szexuális zaklatások vádja miatt menesztették a médiavezért

Szexuális zaklatások vádja miatt menesztették a CBS televízió elnök-vezérigazgatóját, Leslie Moonves-t - jelentette be vasárnap este a CBS.



A bejelentés órákkal azután történt, hogy Moonves ellen hat nő tett panaszt. Ezzel tizenkettőre emelkedett a volt elnök-vezérigazgatót szexuális zaklatással vádoló nők száma. Valamennyien a The New Yorker című magazinnak mondták el részletesen mindazt, ami velük történt.



A 68 éves médiavezér tagadta a zaklatásokat. A The New Yorkernek címzett közleményben Moonves leszögezte: "a gyalázatos vádak alaptalanok. Ami igaz, hogy mintegy huszonöt évvel ezelőtt, még mielőtt a CBS-hez jöttem, három nővel volt konszenzusos viszonyom. Soha nem használtam fel beosztásomat női kollégák karrierjének vagy előre lépésének akadályozására. Negyvenéves pályafutásom során soha nem hangoztattak ellenem ilyen zavarba ejtő vádakat". Moonves hozzátette: azt feltételezi, hogy e vádak hátterében "összehangolt erőfeszítés" áll, hogy tönkretegyék karrierjét és szakmai hírnevét.



Leslie Moonves utódja az elnök-vezérigazgatói székben Joseph Iannello, eddigi operatív igazgató lesz.



A CBS közleményben tudatta, hogy húszmillió dollárt adományoz több olyan szervezetnek, amely támogatja a szexuális zaklatások ellen fellépő MeToo-mozgalmat, valamint a nők munkahelyi egyenjogúságáért küzdő kezdeményezéseket. Moonves nem kap végkielégítést és - mint a CBS közleménye fogalmaz - "minden jövőbeni további kifizetés a független vizsgálat eredményétől és az igazgatótanács értékelésétől függ majd".



"Köszönjük Lesnek az elmúlt 24 esztendei munkát" - fogalmazott a közleményben Bruce Gordon, a CBS igazgatótanácsának tagja.



Moonves menesztésével egyidejűleg átszervezik a CBS igazgatótanácsát is. Hat igazgató vasárnap szintén benyújtotta lemondását, őket a CBS többségi tulajdonosa által jelölt igazgatók váltják majd. Ezzel elemzők szerint lezárulni látszik a CBS és a többségi tulajdonos között hosszú hónapok óta húzódó vita. Amerikai sajtóinformációk szerint Shari Redstone, a tulajdonos Sumner Redstone lánya régóta meg akart szabadulni Leslie Moonves-től és le akarta cserélni a televízió-társaság igazgatótanácsának jó részét is.