Szijjártó: változatlanok a magyar külpolitika céljai

A következő négy évben is a magyar külpolitika célja, kötelessége és feladata Magyarország szuverenitásának és biztonságának megvédése, valamint Magyarország versenyképességének fenntartása és folyamatos javítása - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.



A tárcavezető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kari napját megnyitó előadásában kiemelte: ez nem lesz könnyű feladat, de eddig is sikerült jelentős eredményeket elérni.



Hangsúlyozta: a szuverenitás és biztonság megvédése az elkövetkező időben is fontos cél, ennek megvalósítása továbbra is konfliktusokkal, jogi és politikai csatákkal fog járni.



Szijjártó Péter úgy vélte, a külpolitika "felminősítését" jelentette, hogy nemcsak politikai, hanem gazdasági funkciókat is adtak neki, kimondták, hogy kötelessége felismerni és érvényesíteni a magyar gazdasági érdekeket.