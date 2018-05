Szkripal-ügy - Kiengedték a kórházból Szergej Szkripalt

A 66 éves Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt ezredesét, aki a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, és egy orosz-amerikai kémcsere keretében telepedhetett le Nagy-Britanniában 2010-ben, a március 4-én történt incidens óta Salisbury kórházában kezelték, hosszú ideig válságos állapotban.



Lányát - aki egy ideig szintén válságos állapotban volt - már áprilisban kiengedték ugyanebből a kórházból, de hollétéről azóta is csak annyit lehet tudni, hogy "biztonságos helyen" őrzik.



A brit állami egészségügyi szolgálat angliai tagozata (NHS England) pénteken jelentette be Szergej Szkripal kiengedését, de szintén nem közölt részleteket arról, hogy a volt kettős ügynök hova távozott a kórházból.