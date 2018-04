Szlovákia továbbra is elutasítja a kötelező migránskvótát jelentette ki Peter Pellegrini új szlovák miniszterelnök

Szlovákia nem változtatta meg véleményét az uniós menekültpolitika egyes intézkedéseivel kapcsolatban, teljesen világos, hogy továbbra is ellene van a migránsok kötelező kvóták alapján történő elosztásának - jelentette ki Peter Pellegrini új szlovák miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.



Pellegrini egynapos brüsszeli bemutatkozó látogatását követően Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, Szlovákia nem pusztán nemet akar mondani a migrációt érintő uniós intézkedésre, hanem alternatívákat kíván bemutatni, más megoldási lehetőségeket találni, amelyek útján kifejezheti a szolidaritását.



Aláhúzta, az uniós bizottság számíthat Szlovákiára, amely egyenesen kimondja véleményét akkor, ha egyetért valamivel, és akkor is, ha véleménye szerint a dolgok rosszul alakulnak. Szlovákiának határozott javaslatai lesznek, konstruktív és megbízható partnere lesz az Európai Bizottságnak a fontos, Európa előtt álló, halaszthatatlan válaszokat igénylő kérdések megoldásában. Támogatni fogja a bizottság munkáját egyebek mellett olyan aktuális kérdések megoldásában, mint a kereskedelmi vita az Egyesült Államokkal, valamint aktívan részt kíván venni a 2020 utáni uniós költségvetés kialakításában is. Ezen a területen azonban nagyfokú rugalmasságra van szükség saját és a közös célkitűzésekről való döntésekben, ugyanis az egyes tagországoknak eltérő területek lehetnek fontosak - emelte ki.



Jean-Claude Juncker beszédében hangsúlyozta, Szlovákia központi szerepet tölt be az Európai Unióban. Egyebek mellett ezért is törekszik az uniós bizottság arra, hogy minél hamarabb megoldást találjon az élelmiszerek kettős minőségének problémájára. Juncker rámutatott, hogy az uniós viták legfontosabb témaköre a 2020 utáni hétéves költségvetés kérdése. Mint hangsúlyozta: meg kell őrizni a kohéziós és agrárpolitika jelenlegi szintjeit.